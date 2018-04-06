Первые фото Екатеринбурга: смотрим архивные работы легендарного Вениамина Метенкова 

Екатеринбург настолько сильно изменился за последние сто лет, что порой его невозможно узнать на старых снимках. Посмотреть, каким был город до революции, можно благодаря фотографиям Вениамина Метенкова — лучшего уральского фотолетописца прошлого. Сегодня исполняется 161 год со дня его рождения.
Вениамин родился 6 апреля 1857 года в Миассе, однако прославился уже в Екатеринбурге, где основал первое в городе фотоателье. Вы, конечно, знаете это здание на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта, сейчас в нем находится фотографический музей Метенкова.
Вениамин Леонтьевич был настоящим фанатом фотографии. Из-за убеждений матери-старообрядки он не ходил в школу, зато с головой погрузился в фотодело, которому обучили его переселенцы из Польши. Метенков начинал свой путь с портретов челябинских золотоискателей, а потом переехал в Екатеринбург, чтобы снимать портреты этого горного города. В его фотоателье уральцы приходили семьями, чтобы сделать торжественные коллективные снимки на твердых карточках.
Фотографиями Метенкова с E1.RU поделились музей фотографа и Государственный архив Свердловской области. А мы делимся с вами.
Фотограф E1.RU Артём Устюжанин сделал снимки с некоторых точек, где когда-то настраивал фотокамеру Метенков. Двигайте шторку вправо-влево и удивляйтесь, как сильно изменился Екатеринбург:
Смотрите на фотографии Метенкова и попробуйте узнать места, по которым проходите каждый день.
Метенков любил фотографировать с высоты. Вот несколько его снимков, сделанных с высоких точек города.
А еще Вениамин Леонтьевич был поклонником уральской природы. Посмотрите, какая красота!
Кстати, музей Метенкова отпразднует день рождения фотографа экскурсиями по историческим залам.
6 апреля в 18:00 научный сотрудник, автор книги о Метенкове Евгений Бирюков расскажет об этом удивительном человеке.
В 19:30 куратор Анастасия Мартынова представит посетителям проект «Экспо-1887» со снимками Метенкова на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке. Гостям предложат сфотографироваться по технологии XIX века, которая используется в передвижном ретрофотоателье. А если взять с собой из дома уже готовые фотокарточки, можно поучаствовать в мастер-классе и своими руками сделать паспарту.
Заранее записываться на экскурсию не нужно, достаточно подойти вовремя и купить на входе билет в музей. Для взрослого он стоит 150 рублей, для студентов и пенсионеров — 100 рублей, для школьников — 50 рублей.
Адрес музея: ул. Карла Либкнехта, 36 Телефон: 371-06-37