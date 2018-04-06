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Первые фото Екатеринбурга: смотрим архивные работы легендарного Вениамина Метенкова
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Первые фото Екатеринбурга: смотрим архивные работы легендарного Вениамина Метенкова 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбург настолько сильно изменился за последние сто лет, что порой его невозможно узнать на старых снимках. Посмотреть, каким был город до революции, можно благодаря фотографиям Вениамина Метенкова — лучшего уральского фотолетописца прошлого. Сегодня исполняется 161 год со дня его рождения.
Вениамин родился 6 апреля 1857 года в Миассе, однако прославился уже в Екатеринбурге, где основал первое в городе фотоателье. Вы, конечно, знаете это здание на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта, сейчас в нем находится фотографический музей Метенкова.
Вениамин Леонтьевич был настоящим фанатом фотографии. Из-за убеждений матери-старообрядки он не ходил в школу, зато с головой погрузился в фотодело, которому обучили его переселенцы из Польши. Метенков начинал свой путь с портретов челябинских золотоискателей, а потом переехал в Екатеринбург, чтобы снимать портреты этого горного города. В его фотоателье уральцы приходили семьями, чтобы сделать торжественные коллективные снимки на твердых карточках.
Фотографиями Метенкова с E1.RU поделились музей фотографа и Государственный архив Свердловской области. А мы делимся с вами.
Фотограф E1.RU Артём Устюжанин сделал снимки с некоторых точек, где когда-то настраивал фотокамеру Метенков. Двигайте шторку вправо-влево и удивляйтесь, как сильно изменился Екатеринбург:
Смотрите на фотографии Метенкова и попробуйте узнать места, по которым проходите каждый день.
Метенков любил фотографировать с высоты. Вот несколько его снимков, сделанных с высоких точек города.
А еще Вениамин Леонтьевич был поклонником уральской природы. Посмотрите, какая красота!
Кстати, музей Метенкова отпразднует день рождения фотографа экскурсиями по историческим залам.
6 апреля в 18:00 научный сотрудник, автор книги о Метенкове Евгений Бирюков расскажет об этом удивительном человеке.
В 19:30 куратор Анастасия Мартынова представит посетителям проект «Экспо-1887» со снимками Метенкова на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке. Гостям предложат сфотографироваться по технологии XIX века, которая используется в передвижном ретрофотоателье. А если взять с собой из дома уже готовые фотокарточки, можно поучаствовать в мастер-классе и своими руками сделать паспарту.
Заранее записываться на экскурсию не нужно, достаточно подойти вовремя и купить на входе билет в музей. Для взрослого он стоит 150 рублей, для студентов и пенсионеров — 100 рублей, для школьников — 50 рублей.
Адрес музея: ул. Карла Либкнехта, 36  Телефон: 371-06-37
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