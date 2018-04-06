Серебряков отказался от кровных детей ради жены

На днях в студии передачи «Судьба человека» Алексей Серебряков поделился с Борисом Корчевниковым историей своего личного счатсья. В юности он много влюблялся, но, встретив свою избранницу Марию, которой на тот момент было всего 16, он осознал, что это любовь. Они снова встретились через десять лет после знакомства, когда девушка уже успела выйти замуж за другого и уехать с ним в Канаду

Тогда ради него она бросила мужа, от которого год назад родила дочь. «Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь. Это было страшное испытание», — признался актер. На данный момент у пары нет общих наследников. Но они воспитывают двух мальчиков из детдома.

«Ради любви к Маше я отказался от кровных детей. Мальчики для меня в любом случае родные», — заявил Алексей. Один из них, по имени Степа, был очень тяжелым ребенком — в четыре года он не ел с тарелки и не разговаривал, но, благодаря усилиям и любви родителей, мальчик стал успешным школьником и полюбил рисовать. За это Марии «надо памятник поставить», считает Серебряков.