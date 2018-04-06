Алексей Серебряков отказался от рождения кровных детей ради любви к супруге

Актер Алексей Серебряков очень рано начал свою актерскую карьеру — до окончания школы он снялся уже в пяти картинах. Его первым фильмом стал «Вечный зов», который сделал Алексея знаменитым. После были роли в таких фильмах и сериалах как «Бандитский Петербург», «9 рота, „Доктор Рихтер“ и многие другие успешные роли Серебрякова.

Кроме того, Серебряков учился у самого Олега Табакова — пять лет он был актером знаменитой „Табакерки“. Алексей считает, что обязан своей славой и успешной актерской карьерой именно Табакову.

Алексея можно назвать однолюбом. Он познакомился со своей будущей женой Марией, когда ей было 16 лет. Сначала Марии не понравился актер, но через какое-то время между ними вспыхнул роман. Отметим, что Мария успела выйти замуж и уехала в Канаду , но когда вернулся в Москву , то уже не смогла расстаться с Алексеем.

»У меня были юношеские влюбленности, но прямо любви не было. Хотя до Маши были в моей жизни женщины, а я понимал, что для меня самое важное — это семья и дети. Поэтому когда я встретил Машу через 10 лет после знакомства — я в нее вцепился и не отпускал", — говорит Серебряков. Ради Алексея Мария ушла от мужа, от которого всего год назад родила дочку. Актер сразу же полюбил дочку Марии.

"Это было страшнейшее решение для меня — я должен был разрушить чужую семью, должен был отнять у мужчины его годовалую дочь только потому, что полюбил ее мать. Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь. Это было страшное испытание", — вспоминает Серебряков.

Мария и Алексей пытались завести общих детей, но у них не получалось. В итоге они взяли двух мальчиков из детского дома. «Ради любви к маше я отказался от кровных детей. Мальчики для меня в любом случае родные. Даня был совсем маленьким и нелюдим, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались», — говорит Алексей.

После того, как артист усыновил мальчика. они с женой начали часто ездить по домам ребенка и просто помогали детям. В одном из детских домов супруги встретили своего второго сына — Степана. «Он был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92 процента из ста в школе, рисует и красив как модель», — рассказывает Алексей. Сейчас он вместе с супругой и детьми живет в Канаде.