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Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации памятников парка в Гатчине
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Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации памятников парка в Гатчине 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации некоторых памятников на территории музея-заповедника «Гатчина» в Ленинградской области, говорится в сообщении ведомства.
"В рамках реализации проекта — впервые за 115 лет — будет проведена реставрация Большой террасы Белого озера, Львиной пристани и отдельных скульптур", — отмечается в пресс-релизе.
Строительство Большой террасы Белого озера началось в 1792 году по проекту Винченцо Бренны. В 1856 году при каменной большой пристани были переделаны ступени с площадками. В период Великой Отечественной войны значительный урон был нанесен декоративному убранству террасы, тем не менее, реставрационные работы на объекте не проводились с 1903 года до настоящих дней.
"Проведенное визуальное и инструментальное обследование показало, что по совокупности выявленных дефектов и повреждений, а также деформации конструктивных элементов сооружения терраса-пристань находится в аварийном состоянии: поведение несущих конструкций непредсказуемо, возможно неожиданное обрушение террасы и облицовки, в связи с чем требуется срочный капитальный ремонт и реставрационные работы", — добавляется в сообщении.
Проект реставрации предусматривает демонтаж каменного фундамента террасы с последующим его воссозданием. Также будут демонтированы скульптуры львов с постаментами для реставрации в условиях мастерской, подняты со дна Белого озера все затонувшие элементы террасы-пристани. Кроме того, запланированы реставрация каменной облицовки, известняковых ступеней лестничных маршей и мощения площадок, воссоздание балюстрады ограждения, сохранившихся тумб и другие работы.
Общая продолжительность работ составит 11 месяцев, уточняется в пресс-релизе.
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