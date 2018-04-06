Владимир Волков сохраняет позиции в группе губернаторов с очень сильным влиянием 

Глава Мордовии Владимир Волков сохранил 12 место в группе губернаторов с очень сильным влиянием, сообщает агентство политических и экономических коммуникаций в мартовском исследовании влияния руководителей российских регионов.
Как отмечает руководитель агентства Дмитрий Орлов, инерция президентской кампании сделала федеральный фактор особенно значимым в региональной политике в прошедшем месяце. На распределение мест повлияли поездки и инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, итоги этой кампании на региональном уровне, шаги федеральных властей по поддержке территорий, а также протестные акции на местах.
Как и месяцем ранее, первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Методика исследования АПЭК:
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Напомним, по итогам февраля глава Республики Мордовия Владимир Волков сохранил 12 место в группе губернаторов с очень сильным влиянием.
Фото: b1.vestifinance.ru