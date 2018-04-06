Геи из Чечни получили гуманитарные визы Бельгии 

Гуманитарные визы Бельгии получили пять чеченских гомосексуалистов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газету De Morgen. «Тем самым Бельгия стала одной из первых стран, которые реально сделали нечто конкретное по этому вопросу», — прокомментировал это решение госсекретарь по вопросам убежища и миграции Тео Франкен.
По его словам, еще год назад стало очевидным, что в Чечне сообщество ЛГБТ «преследуется, и некоторые из его членов были убиты». Выдача виз, объяснил госсекретарь, была организована во взаимодействии с министром иностранных дел Дидье Рейндерсом через посольство Бельгии в Москве.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне прошли массовые задержания жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом руководство республики опровергло эту информацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «ерундой» сообщения о преследовании геев, заявив, что в республике их нет.