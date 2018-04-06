Репортаж: За кулисами концерта «Удачные песни»

Sobesednik.ru побывал на праздничном концерте радиостанции «Дача», в котором приняли участие многочисленные звезды.

На концерте «Удачные песни» знаменитости не только пели и вспоминали о своих приусадебных участках. Многие из них сетовали на навалившиеся проблемы. Больше всех сокрушалась Лолита. Из-за политиков она осталась без выпускного дочери, а ближайшее время проведет в судах.

Алёна хочет быть похожа на Пьеху

— Раньше у меня был дом за городом, а теперь считается, что я живу в городе, — радовалась Алёна Апина тому, что ее поселок теперь относится к Новой Москве . — На своем участке ничего не сажаю. Только петуньи — я на них помешана. Потому что они долго стоят, хорошо пахнут и не требуют абсолютно никакого ухода.

А вот от выращивания овощей звезда отказалась.

— Морковки, картошки на моем участке нет, — категорично заявила певица. — Это зло. Еда — зло!

53-летняя Апина в этот вечер произвела настоящий фурор внешним видом. Выглядит Алёна гораздо моложе своих звездных коллег. Как выяснилось, из-за Эдиты Пьехи, с которой она всегда брала пример.

— Никогда в жизни не хотела быть, как Пугачева и Ротару, — призналась артистка. — Для меня всегда была эталоном Пьеха — она не такая, как все. В Челябинске метеорит упал несколько лет назад, и теперь этим обстоятельством страшно гордятся. А на нас свалилась Эдита Станиславовна! Я всегда хотела такого же творческого долголетия, как у нее, и бьюти-удачи надолго.

Наталья Сенчукова зажигала вместе с Виктором Рыбиным . У певицы в этот вечер спрашивали, как она проводила вечера, когда ее родители уезжали на дачу.

— Я — дочь военного, — говорит Сенчукова. — И воспитана очень строго. Вечеринки в нашем доме были недопустимы. Оторвалась я только в общежитии — вот там было весело.

Певица Натали в ярко-розовом платье сводила с ума мужскую половину зрителей. Звезда выглядит роскошно: ни грамма лишнего веса.

— У меня дачи нет, зато есть трое сыновей, которым нужно уделять время, — шутила Наташа

Лорак любит яблоки с червяками

Наташа Королёва спела с Германом Титовым , а за кулисами рассказывала о том, что ухаживать за огородом у нее совершенно нет времени. Ани Лорак говорила о том же: она уже забыла, когда возилась в земле. Ани удивила журналистов и своими откровениями. Певица призналась, что предпочитает есть яблоки… с червяками.

— Когда была маленькой, мы с родителями жили за городом, — рассказывала певица. — Каждый день я собирала малину, клубнику, яблоки, груши, лепестки чайных роз. Тогда было такое время, что все ели их немытыми и ничего не боялись. Я, кстати, с удовольствием ем яблоки с червяками. Потому что, если в него полез червячок, значит, оно натуральное и без нитратов!

Ани Лорак // Фото: Денис Сорокин

Лолита была вне себя от горя. Звезда переживала из-за запрета въезда на Украину . Певицу внесли в черный список в прошлом году.

— Кажется, мне закрыли въезд пожизненно, — рассказывала она Таисии Повалий . — Я хотела съездить на выпускной к дочери, но нельзя.

Теперь дочь приезжает к Лолите сама. Сейчас она гостит в Москве вместе с бабушкой. Живут в московской квартире певицы, а не в загородном доме. Туда, по словам звезды, она и сама приезжает очень редко.

— За домом следит семейная пара, которая занимается всем приусадебным хозяйством, — рассказывает Лолита. — Я могу посадить овощи, но если за этим не ухаживать, то ничего не вырастет, только сорняк. Люди, живущие у меня, кормят моих котов, которые отказались переезжать в Москву вместе со мной, и ухаживают за огородом.

Лолита Милявская // Фото: Денис Сорокин

Певица призналась, что сейчас ее ждут очередные суды. Артистка будет выяснять отношения с бывшей подругой — композитором Еленой Кипер , которой принадлежат права на песни Лолы.

— Я хочу вернуть свое имущество, — говорит артистка. — Все это время на своих хитах не я зарабатывала, а другие люди. Даже дружа с человеком, надо взять договор в руки и пойти к юристу. Я этого не сделала, совершив ошибку. Пробовала полгода решать этот вопрос мирно, потому что были приятельские отношения. Но у людей слово «совесть» растягивается как резинка. Теперь все будет решать суд!