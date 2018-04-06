Без эмоций не обойтись. Следователь — о работе и увлечениях людей в погонах

За свою почти 35-летнюю службу заместителю начальника УМВД — начальнику следственного управления УМВД России по Омской области полковнику юстиции Любови Аксёновой доводилось много раз сталкиваться с жалобами обвиняемых, публичными заявлениями и прочим давлением. Она относится к этому взвешенно-спокойно, без эмоций — «пусть пишут, следствие во всём разберется, а оценку даст суд». Но всё спокойствие разом исчезает, когда звучит приговор по таким сложным делам. «Срочно информацию на сайт! Чтобы все знали!» — следует тут же её указание.

Грани следствия

Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова: По большому счёту именно так: личные эмоции по поводу незаконных действий или в отношении лиц, их совершивших, мешают объективному анализу и оценке фактов. Но всё-таки бывают ситуации, в которых без эмоций не обойтись. Как в случае с приговорами по резонансным делам. Например, дело 2016 года в отношении организованной группировки неоднократно судимого Зазы Саждая, в состав которой входило восемь участников, — помимо завладения почти 2 млн руб. двоим из 12 потерпевших они причинили тяжкий вред здоровью: ожоги от сигарет, травма колена железным прутом. Суд приговорил лидера к 10 годам лишения свободы, а соучастники получили от 8 до 10 лет колонии. Как здесь было не поддаться эмоциям?!

— Конечно, получаешь удовлетворение от справедливого наказания.

— Не только, ещё и за ненапрасные страдания следователя. Ведь два года родственники арестованных фигурантов во всеуслышание склоняли на митингах и пикетах фамилию подполковника юстиции Сергея Плаксина , писали о нём в Интернете и жалобах. Сколько нервов ему, его родным это стоило! А сколько физических усилий понадобилось, чтобы в такой агрессивной обстановке не поддаться на провокации, не сорваться и довести дело до суда! И тем приятнее было узнать, что выше­стоящая инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.

— Понятно, что обвиняемые всячески пытаются избежать наказания, отсрочить решение своей участи. И члены организованных групп стараются особенно…

— Не менее активное давление порой оказывают и одиночки. Последний пример — уголовное дело в отношении 40-летнего омича, пытавшегося реализовать свыше 20 тысяч бутылок незаконного алкоголя на сумму более 5 млн руб. Куда он только не жаловался — в прокуратуру , в подразделение собственной безопасности УМВД, правозащитникам. Обвинял следователя в процессуальных нарушениях, затрагивал её мужа, организовывал свои посещения следственного отдела под видео­запись…

Отвертеться не удалось. Состоявшийся в феврале суд за перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и покушение на незаконное предпринимательство назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев. Как после такого не всплеснуть руками: «Срочно информацию на сайт, чтобы все знали!»

— Надо полагать, сильные чувства испытывали многие сотрудники следствия, когда в 2017 году звучал приговор участникам этнической банды Кадырова. Или когда направлялось в суд дело в отношении директора СМУ-1 КПД Заборовского, похитившего свыше 680 млн руб. дольщиков…

— Безусловно. Это были крайне сложные расследования. По банде трудность заключалась в том, что потерпевшие мигранты, выходцы из Таджикистана , были страшно запуганы — долго боялись давать показания даже после заключения главных фигурантов под стражу. Разговорить каждого удавалось лишь по прошествии времени. И приговор — 15 лет лидеру, по восемь-девять лет соучастникам показался куда как адекватным.

А по дольщикам пришлось проводить колоссальный объём работы в связи с огромным количеством потерпевших — более 1100 человек. К тому же обвиняемый, пытаясь затянуть следствие, на несколько лет растянул знакомство с материалами дела — трижды мы выходили в суд с ходатайством об ограничении сроков, и только в январе 2017 года ходатайство удовлетворили. Понятно, что никто из сотрудников следственной части по расследованию организованной преступности не остался равнодушным, когда направляли в суд 845 томов дела и 900 папок с вещественными доказательствами. Для перевозки всех материалов заказывали автобус!

Главный принцип

— Завершение расследования масштабных уголовных дел Заборовского и Кадырова пришлось на время, когда вы исполняли обязанности начальника региональной полиции…

— Да, и без освобождения руководства следствием. Непросто было. Тот период оказался как никогда богат не только на дела, но и на значимые события. Создавалась Росгвардия, вливались звеньями в полицию миграционная служба с УФСКН , в регионе проходил ряд массовых мероприятий — Международный марафон, празднование 300-летия Омска , международные армейские игры «Рембат-2016», выборы в Государственную Думу VII созыва.

— Как удавалось всё совмещать? Откуда черпали силы, чтобы выдержать такую неженскую нагрузку?

— Если честно, я до сих пор не могу это осознать. В первую очередь старалась вникнуть в новые для меня направления деятельности. Ладно, розыск — в следствии с этой службой сталкиваешься и какие-то позиции знаешь, но ведь ещё надо было решать вопросы по финансам, охране общественного порядка, дорожной безопасности и многие другие. Как-то собралась, сконцентрировалась. Старалась действовать по однажды выведенному для себя принципу: ответственный подход даже к самым простейшим вопросам и жёсткий контроль.

— Следственная специфика помогла сконцентрироваться?

— Конечно, профессиональные навыки не могли не сказаться. Ведь когда расследуешь уголовное дело, стараешься глубоко и досконально вникнуть в любые мелочи — иначе в суде от упущенного даже мельчайшего нюанса построенное здание доказательств может рухнуть.

Так и в работе по неизвестным для меня направлениям действовала. И отрадно констатировать, что ведомственная реорганизация прошла в установленные сроки, дела успешно оканчивались (спасибо всем сотрудникам!), ни на одном массовом мероприятии не было допущено нарушений общественного порядка и резонансных происшествий.

От пчеловода до писателя

— Следователям приходится общаться с далеко не лучшими представителями населения, что по прошествии длительного времени не может не оказать влияния. Насколько серьёзной бывает деформация подчинённых?

— В следствии не работает принцип «с кем поведёшься, от того и наберёшься». В службу отбираются кандидаты, имеющие хорошую мотивацию и стрессоустойчивость, мало подверженные чужому влиянию.

— Если не от общения с подследственными, то от напряжённой работы со временем может быть профессиональное выгорание?

— Специфика следствия такова, что с прибавлением опыта нервная система становится крепче. Но главное в другом: следователи, как правило, личности цельные, умеют быстро восстанавливаться. Кто-то за счёт отдыха на природе, кто-то за счёт других увлечений.

— Можете привести примеры?

— Сколько угодно. Например, один сотрудник следственной части Евгений Дригичев серьёзно увлекается пчеловодством, другой — Станислав Коршунов — нумизмат, начальник следствия Полтавского района Ольга Гетманова поёт в ансамбле народной песни — участвовала в конкурсе МВД России «Щит и лира», многие женщины-следователи занимаются рукоделием: вышивают картины из бисера и крестиком. А следователь областного аппарата Татьяна Кравец написала увлекательную книгу о путешествиях и приключениях, с которой стала дипломантом Всероссийского конкурса МВД России «Доброе слово». Я уж не говорю о спортивных пристрастиях — плавание, художественная гимнастика, шахматы и другие виды, причём с высокими результатами: разрядники, кандидаты, мастера.

— 6 апреля исполняется 55 лет органам следствия в системе МВД. Чего бы вы пожелали своим коллегам?

— Это праздник всего коллектива и каждого в отдельности, ведь общий успех складывается из крупинок знаний, таланта, души всех следователей. Желаю дальнейших успехов, неиссякаемой энергии, мира и благополучия родным и близким!