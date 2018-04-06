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Импортозамещение ряда отраслей ТЭК позволило довести долю российского оборудования до 90%
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Импортозамещение ряда отраслей ТЭК позволило довести долю российского оборудования до 90% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Спрос на российское оборудование увеличился во всех подотраслях топливно-энергетического комплекса, по некоторым направлениям замещено до 90% оборудования, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках итоговой коллегии Минэнерго.
"Во всех подотраслях ТЭК значительно повысился спрос на российское оборудование, другие товары и услуги, производимые в РФ. Программы импортозамещения работают хорошо: где-то доля российских закупок превышает 90%, где— то — на уровне 70-80%", — сказал он.
Вице-премьер отметил, что в ближайшее время начнется работа по импортозамещению такого оборудования, как газовые турбины.
"Более того, мы способны многие из этих видов оборудования поставлять и на внешние рынки, и постепенно начинаем это делать", — заметил добавил он.
Говоря о перспективах работы отрасли на предстоящий год, Дворкович призвал заниматься диверсификацией экономики РФ не за счет снижения объемов производства энергоресурсов.
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