Импортозамещение ряда отраслей ТЭК позволило довести долю российского оборудования до 90%

"Во всех подотраслях ТЭК значительно повысился спрос на российское оборудование, другие товары и услуги, производимые в РФ. Программы импортозамещения работают хорошо: где-то доля российских закупок превышает 90%, где— то — на уровне 70-80%", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ближайшее время начнется работа по импортозамещению такого оборудования, как газовые турбины.

"Более того, мы способны многие из этих видов оборудования поставлять и на внешние рынки, и постепенно начинаем это делать", — заметил добавил он.

Говоря о перспективах работы отрасли на предстоящий год, Дворкович призвал заниматься диверсификацией экономики РФ не за счет снижения объемов производства энергоресурсов.