«Русские могут делать с нами самые гнусные вещи»

Такое впечатление, что Запад сходит с ума от русофобии и маниакального психоза. Вашингтону и Брюсселю повсюду мерещатся шпионы ФСБ ГРУ , которые своими «чудо-датчиками» сканируют важнейшие для свободного мира коммуникации. Иначе не объяснить американскую истерию вокруг нашего океанографического исследовательского судна «Янтарь». Этот корабль недавно бросил якорь в Южной Атлантике.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти убежден, что «Янтарь» действует по команде Главного управления глубоководными исследованиями РФ исключительно в военных целях. Мол, перед русскими океанографами поставлена задача «узнать все о подводных оптоволоконных кабелях, которые соединяют между собой Старый и Новый свет. По мнению Скапаротти, в случае угрозы тотального конфликта именно эти коммуникации станут первой целью ВМФ РФ.

Одновременно делается попытка привлечь на свою сторону, как можно больше стран. Так Associated Press пишет: „Без подводных кабелей банки в Китае не смогут отправить деньги в Саудовскую Аравию для оплаты поставок нефти. В Афганистане нарушится взаимодействие командования США с местными войсками, борющимися с экстремистами. И американский студент, который учится в Европе, не сможет по скайпу связаться со своими беспокойными родителями в Соединенных Штатах“. Вот, дескать, что задумала злая Россия, обиженная на Запад из-за санкций.

»Русские готовят домашнее задание, и в случае кризиса или конфликта могут делать с нами самые гнусные вещи», — уверен Майкл Кофман , военный эксперт исследовательской группы CNA Corp. Этот аналитик на полном серьезе цитирует прошлогодние российские статьи, в том числе опубликованные проправительственными СМИ, где говорится, что «Янтарь» может не только подключаться к сверхсекретным кабелям, но и «демпфировать подводные датчики» своих противников.

Примерно такого же мнения придерживается эксперт и консультант по информационной безопасности Штеффан Уоткинс, который зарабатывает на жизнь тем, что собирает всю публичную и другую информацию об исследовательском судне «Янтарь». «Нет убедительных доказательств того, что это судно занимается гнусной деятельностью (в Южной Атлантике — авт.)», — успокоил западную общественность Уоткинс. Но тут же задался вопросом: что же тогда делает русский корабль, который бросил якорь точно над подводными коммуникациями?

Большинство атлантических и тихоокеанских линий интернета принадлежат частным компаниям, включая Google Microsoft . С одной стороны, местоположения подводных оптических кабелей легко идентифицируются на общедоступных картах. С другой, — инновационные фирмы учли опыт шпионского подключения к линиям Deutsche Telekom и Verizone в 2000 и 2003 годах, и создали эффективные средства защиты.

Что интересно: основная угроза незаконного подключения к подводным оптическим кабелям до 2014 года исходила от американской спецслужбы АНБ, которая в 2005 году оснастила специальной установкой субмарину ВМФ США USS Jimmy Carter (проект Seawolf). Об этом в публикации «Оптическая иллюзия» сообщила эксперт по проблемам информационной безопасности Сандра Кей Миллер, во многом опираясь, как принято в подобных случаях, на сведения некого анонимного отставного сотрудника АНБ.

Комментируя эту публикацию, крупнейшая в мире компания TyComm Ltd, которая занимается прокладкой и обслуживанием подводных кабелей, заявила, что любое вмешательство будет мгновенно идентифицировано. По сути, эксперты компании-эксплуатанта назвали новость Сандры Миллер фантазией. Они считают, что произвести незаметный взлом оптического кабеля под водой крайне сложно, причем шансы на успех стремятся к нулю.

Сегодня подключиться к подводной оптоволоконной линии связи можно двумя способами — интрузивным либо неинтрузивным.

Первый способ заключается в перерезании оптических волокон и подсоединения к ним шпионского прибора для съема передаваемой информации или вброса дезинформации. Учитывая, что одна подводная линия передает десятки терабитов в секунду, незаметно врезаться в кабель невозможно даже гипотетически. Так как задержка передачи сигнала на пути из Америки в Европу и обратно не превышает 60 мс. Для сравнения: световой сигнал проходит расстояние, равное длине экватору, за 134 мс. По факту, этот означает, что скорость распространения данных достигла своего расчетного оптимумами. Причем синхронизация осуществляется атомными часами.

Второй — неинтрузивный — способ все-таки позволяет теоретически считывать информацию без нарушения светового потока внутри волокна. Правда, для этого нужно ювелирно снять семислойную защитную оболочку подводного кабеля и согнуть его так, чтобы свет стал проникать сквозь оболочки волокон. То есть на глубине свыше 300 метров необходимо предельно аккуратно вскрыть не только гидроизоляцию, но витую стальную армирующую проволоку и две трубы из меди и алюминия, прежде чем добраться до оптических линий. Причем, сделать это надо не в сухом подводном доке и в стерильных условиях, а в море.

Между тем, современные методы мониторинга сетей, включая оценку потери оптической мощности, позволяют мгновенно идентифицировать любой взлом, осуществленный даже неинтрузивным способом. И вообще, еще на стадии нарушения защитной оболочки специалисты увидят падение электрической емкости интегрированных в линию токопроводящих проводов и труб. Ну, а потом с помощью оптических рефлектометров легко определят точки разрыва.

Даже если представить, что новейшие спецсредства способны перехитрить защиту, то в любом случае потребуется отдельно проложенная линия связи к стационарному центру, расположенному будь то на корабле или на всплывшей субмарине. Следовательно, судно должно быть оборудовано высокочастотной коммуникационной мачтой для передачи гигантских объемов информации. Ибо любое автономное хранилище будет заполнено за очень короткое время, так как речь идет о йотабайтах информации. Но и здесь следящие радары противника без труда обнаружат специфический радиообмен.

Отметим, что такая антенна имеется на подлодке Jimmy Carter, правда, ею по назначению ВМС США так и не воспользовались. Сандра Кей Миллер, описывая подводный проект АНБ, сообщила, что американцы для взлома решили использовать технологию подсоединение дублирующего волокна для разветвления светового потока на два одинаковых пучка. Но маршрутизация даже через санкционированное разветвление увеличивает задержку сигнала более чем на 50%. По факту это означает, что и в этом случае интрузивное вмешательство будет мгновенно идентифицировано автоматической аппаратурой.

Возможно именно поэтому западные и российские IT-специалисты, которые отвечают за безопасность коммуникаций, предпочли вообще не комментировать подобные умозаключения американских генералов и экспертов-политологов, основанные, повторим, на российских «шапкозакидательские» публикациях.

Тем не менее, опираясь на статьи о «чуде-датчике», который якобы имеется на «Янтаре», сенатор-демократ Гэри Петерс из штата Мичиган, член комитета по вооруженным силам, заявил, что цель Москвы состоит в том, чтобы «нарушить нормальные каналы коммуникации и создать среду дезинформации и недоверия». В этом вопросе он нашел поддержку со стороны большинства законодателей. Как-никак, сами русские СМИ об этом пишут.

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