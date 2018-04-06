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Через семь лет нация должна «выздороветь»
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Через семь лет нация должна «выздороветь» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса itd0.mycdn.me  В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, медики обсудили актуальные вопросы здоровья нации. В круглом столе с лаконичным названием «Здоровье для всех» приняли участия врачи, общественники, представители Роспотребнадзора.
«Здоровью населения во Владимирской области уделяется особое внимание. Разработан «Золотой стандарт здоровья жителя Владимирской области», реализуются программы, направленные на продвижение здорового образа жизни, созданы семь центров здоровья во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове», — отметил в своём выступлении руководитель Областного центра медпрофилактики Анатолий Ильин
Кроме того, в прошлом году в России утвердили паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Распоряжение подписал сам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно этому проекту к концу 2025 года (то есть через 7 лет) доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, должна увеличиться до 60%, а число курящих снизиться до 30,5%. Есть пунктик и относительно спиртного — среднедушевое потребление алкоголя должно уменьшиться с 10 литров в 2017 году до 8 литров в 2025.
Специалисты считают, что населению необходимо чаще напоминать о здоровом образе жизни. К слову, вспомнил на круглом столе и о поручение Владимира Путина, согласно которому к окончанию следующего десятилетия Россия должна попасть в так называемый клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.
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