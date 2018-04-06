ФАС России предложила обязать производителей компьютеров и смартфонов предустанавливать отечественное ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) предлагает обязать производителей пользовательского оборудования предустанавливать на свои устройства программное обеспечение (ПО) отечественного производства. Об этом в ходе заседания экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева

«Шестое мероприятие (дорожной карты по развитию конкуренции в области информационных технологий — прим. Агентства «Москва» ) направлено на установление требований для пользовательского оборудования (компьютеры, смартфоны, планшеты) по наличию на них предустановленных отечественных программных продуктов аналогичной по функциональности тем продуктам, которые хочет предустановить производитель этих аппаратных средств. Соответственно, это идет в форме федерального закона» — отметила Е. Заева.

Она добавила, что также в дорожную карту включен пункт о предоставлении потребителям возможности полностью удалять предустановленные производителем приложения с устройств.

Как считают в ФАС России, подобные мероприятия помогут расширить каналы распространения ПО для большего количества компаний и повысят уровень конкуренции на данном рынке.