Выступление генерал-лейтенанта Г. Макмастера на обеде в Атлантическом совете в честь Балтийского саммита

Благодарю вас, генерал Джим Джонс . И спасибо за вашу совместную работу с Фредом Кемпом и Деймоном Уилсоном по организации этого замечательного сегодняшнего мероприятия и за приглашение всем нам на обед.

Латвию и Президент Кальюлайд, президент Вейонис, министр Линкявичус, многоуважаемые гости и коллеги из США и из стран-союзниц. Для меня честь выступать перед вами этим вечером по случаю американо-балтийского саммита столетия. Я еще раз хочу поздравить Эстонию Литву со столетней годовщиной их независимости.

Мы рады возможности отметить эту важную историческую веху вместе с вами в Вашингтоне, начиная столетие возобновленного партнерства между нашими странами.

Как сказал сегодня президент, Соединенные Штаты никогда не отказывались от признания независимости прибалтийских республик.

В 1940 году, когда в ваши страны вторгся Советский Союз, исполнявший обязанности госсекретаря Самнер Уэллес выступил со знаменитой декларацией Уэллеса.

В этой декларации Уэллес с уверенностью написал о том, что американский народ выступает против «любой формы вмешательства одного государства, каким бы сильным оно ни было, во внутренние дела другого государства, каким бы слабым оно ни было».

При несоблюдении суверенитета, продолжил Уэллес, «невозможно сохранить саму основу современной цивилизации».

После смелой и исторической декларации Уэллеса и на всем протяжении последовавшей затем советской оккупации Соединенные Штаты продолжали настаивать на суверенитете прибалтийских республик.

Все это время мы уверенно демонстрировали флаги независимой Эстонии, Латвии и Литвы рядом с нашим собственным флагом.

Сегодня мы отмечаем эти величавые исторические события в очень важный момент для наших стран и для всего мира. Важный — потому что мы ведем принципиальную борьбу между нашими свободными и открытыми обществами, и закрытыми и репрессивными системами.

Ревизионистские и репрессивные державы пытаются подорвать наши ценности, наши институты и наш образ жизни.

Чтобы отстоять и сохранить наш суверенитет, мы должны набраться той убежденности, которая вдохновляла Уэллеса и придавала сил народу прибалтийских стран в годы советской оккупации.

Взяв на вооружение эту убежденность, мы преодолеем новые угрозы, включая те, которые представляет усиливающаяся российская агрессивность во всем мире.

Со времен кибератак на Эстонию в 2007 году и вторжения в Грузию годом позже Россия использует старые и новые формы агрессии для ослабления наших открытых обществ и основ международного мира и стабильности.

Эстония, Латвия и Литва стали мишенями для так называемой гибридной войны со стороны России. Это губительная форма агрессии, в которой сочетаются политические, экономические, информационные и кибернетические посягательства на суверенные страны.

Россия использует утонченную стратегию, предназначенную для достижения поставленных целей, но таким образом, чтобы это не вызвало военный ответ со стороны подвергшегося посягательству государства. Среди ее тактических приемов внедрение в социальные сети, распространение пропаганды, информационные войны и иные формы диверсий и шпионажа.

Некоторые страны очень долго закрывали глаза на эти угрозы. Россия беззастенчиво и лживо отрицает свои действия, а нам пока не удалось заставить ее платить по счетам.

Самоуверенность Кремля усиливается, а его агенты проводят целенаправленные кампании по подрыву нашего доверия к самим себе и друг к другу.

В прошлом месяце Россия совершила покушение на убийство при помощи боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, поставив под угрозу жизни 130 с лишним людей, среди которых было несколько детей.

Это была первая атака с применением нервно-паралитического газа в Европе после окончания Второй мировой войны. Это было посягательство на суверенитет Соединенного Королевства . А применение химического оружия государством является явным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Россия также проводит многочисленные кибератаки против свободных стран. 15 марта администрация Трампа опубликовала доклад, в котором осудила российское правительство за злонамеренные и умышленные кибернетические нападения на важнейшие объекты американской инфраструктуры, включая энергетический сектор.

Кроме того, нам известно, что именно Россия стояла за недавней кибератакой с использованием вредоносной программы «НотПетя» (NotPetya), ущерб от которой составил миллиарды долларов.

Далее, за прошедший год Россия неоднократно осуществляла перехват самолетов и кораблей США, их союзников и партнеров в скандинавско-балтийском регионе, создавая угрозу свободе судоходства и ненужную опасность для нашего личного состава.

Возможно, Путин считает, что он побеждает в этой войне нового типа. Возможно, он верит, что своими агрессивными действиями в парках Солсбери, в киберпространстве, в воздухе и на море сумеет подорвать нашу веру в себя, в наши институты и в наши ценности.

Наверное, он считает, что наши свободные страны слабы и не станут отвечать на его провокации.

Но он ошибается. Российская агрессия только укрепляет нашу решимость и уверенность. Мы все можем и должны помочь Путину понять эту серьезную ошибку.

Мы можем показать ему пляжи Нормандии, где оставшиеся до сих пор воронки и пулевые отверстия свидетельствуют о решимости Запада приносить жертвы на алтарь нашей свободы.

Мы можем отвезти его в наши концертные залы и театры, где музыка и искусство нашего народа говорят о нашей свободе созидать, творить и мечтать.

Мы можем провести его по нашим университетам, где свободный обмен идеями между молодежью демонстрирует нашу свободу познавать, высказываться и достигать самых высоких целей.

Мы можем показать ему величественные здания здесь, в Вашингтоне, где в камне высечены слова о том, что у нас есть свобода вероисповедания, что мы равны перед законом, и что мы выступаем против «любой формы тирании над человеческим разумом».

Мы можем познакомить его с народом Эстонии, Латвии и Литвы, который пережил разруху Второй мировой войны, многолетнюю советскую оккупацию и коммунизм, и вышел из этих испытаний гордым, сильным, независимым, свободным и процветающим. Это три самые творческие и новаторские нации на земле.

И тогда Путин может задуматься о том, как устремления российского народа связывают его население с нами, несмотря на попытки Кремля посеять разногласия за рубежом и подавить свободу дома.

В этом зале сегодня находятся избранные должностные лица, государственные служащие, интеллектуалы и лидеры из частного сектора. Мы общаемся, не опасаясь того, что наши мнения приведут нас в тюрьму, к пыткам и к гибели близких.

Тегеране, Мы можем задать людям мира простой вопрос: хотите ли вы быть частью маленького клуба диктатур, которые проводят свои встречи в Москве Дамаске , Гаване, Каракасе и Пхеньяне

Или же вы хотите быть частью нашего клуба свободных народов, которые соблюдают суверенитет, права человека и власть закона?

Я думаю, что наш клуб лучше.

Пора разоблачить тех, кто приукрашивает и оправдывает коммунистические, авторитарные и репрессивные государства, которые пытают, порабощают, угнетают и убивают собственный народ.

Даже в США и других свободных странах находятся журналисты, ученые, государственные деятели и, что печальнее всего, молодые люди, которые придерживаются идеализированных взглядов на тиранию и репрессивные режимы.

Четкое и ясное представление о жестокости репрессивных государств и идеологий составляет основу Стратегии национальной безопасности нашего президента.

Вступив в должность, президент неоднократно говорил правду об этих кровожадных режимах и деспотичных идеях.

История репрессий и самовластия — это история краж, пыток, убийств и тяжких человеческих страданий. Но она не стала уделом прошлого.

В настоящее время мы ведем соперничество с репрессивными и авторитарными системами, отстаивая свой образ жизни и защищая наши свободные и открытые общества. Мы должны быть уверены в себе. Мы должны быть активны. Мы не можем быть пассивными, надеясь на то, что нашу свободу защитят другие.

Призыв к соперничеству, а также к сотрудничеству с теми, кто разделяет наши принципы, и к содействию позитивным изменениям также является центральным элементом президентской Стратегии национальной безопасности.

За прошедший год Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры многое сделали для защиты наших институтов и нашей свободы.

На прошлой неделе, отвечая на российскую атаку с применением нервно-паралитического отравляющего вещества, многие страны мира, включая Соединенные Штаты и прибалтийские республики, объявили о скоординированной высылке российских официальных представителей из своих стран. Соединенные Штаты помогли организовать ответ НАТО и государств-единомышленников. Количество выдворенных представителей увеличивается.

По состоянию на прошлую пятницу почти 30 стран выслали более 150 российских официальных лиц. Эти действия представляют собой самое масштабное коллективное выдворение российских разведчиков за всю историю.

В США президент Трамп распорядился выслать российских сотрудников разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле. Эти действия также помогут защитить наши демократические институты и процессы, поскольку российские сотрудники осуществляют настойчивую и последовательную кампанию пропаганды, дезинформации и политической подрывной деятельности.

В апреле прошлого года Соединенные Штаты и еще восемь стран создали новый Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами для защиты от новых форм агрессии и подрывной деятельности.

Эстония, Латвия и Литва, которые первыми испытали на себе удары со стороны России в киберпространстве и социальных сетях, оказывают неоценимую помощь и содействие этому центру.

Администрация Трампа также продолжает вводить санкции и применять другие карательные меры против российских организаций за посягательства на нашу кибербезопасность, за нападения на нашу инфраструктуру и за иные поползновения на суверенные права США и их союзников.

Кроме того, Соединенные Штаты существенно увеличивают финансирование Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative), в рамках которой американская армия и армии союзников в Европе получают миллиарды долларов для сдерживания российской агрессии и предотвращения конфликтов.

Таким образом, мы не сидим сложа руки, а действуем. Но нам необходимо признать, что все мы должны делать больше для реагирования на российскую агрессию и для ее сдерживания, особенно в четырех исключительно важных областях.

Во-первых, мы должны соперничать с ней в рамках противодействия так называемой гибридной войне, как называют новую форму активных мероприятий и Маскировки из советской эпохи.

Мы должны реформировать и интегрировать наши военные, политические, экономические, правоохранительные и информационные инструменты власти для сдерживания и устранения угроз нашему суверенитету.

Во-вторых, мы должны активизировать перемены. Мы должны инвестировать средства в кибернетическую инфраструктуру для защиты наших данных, базы инноваций и инфраструктурных объектов от шпионажа и краж. Для сдерживания агрессора мы должны быть готовы заставить его дорого заплатить за свою киберагрессию.

В-третьих, все мы должны сотрудничать и нести общую ответственность за эти и другие усилия в сфере безопасности.

В то время как Соединенные Штаты выделяют на Европейскую инициативу сдерживания почти 10 миллиардов долларов, многие страны НАТО, в отличие от прибалтийских республик, до сих пор не выполняют принятые в Уэльсе обязательства тратить на оборону как минимум два процента своего ВВП.

Наша общая безопасность требует, чтобы каждый вносил свой вклад.

И наконец, мы все должны осознать, что наши действия зависят от сохранения стратегической уверенности, от нашей воли и желания отстаивать свои ценности и свой образ жизни.

В своей декларации от 1940 года в подтверждение независимости прибалтийских стран Самнер Уэллес сделал предельно ясное заявление: «Народ Соединенных Штатов выступает против захватнической деятельности вне зависимости от того, как она осуществляется: с применением силы или посредством угрозы ее применения».

Благородная декларация Уэллеса навсегда объединила американцев и наших прибалтийских братьев и сестер в рамках партнерства, основанного на соблюдении суверенитета, свободы и власти закона.

Как сказала сегодня президент Кальюлайд, пока мы верим в эти основополагающие принципы, гордимся своей историей и сохраняем верность своим ценностям, наши страны будут сильными, безопасными и свободными.

Это большая привилегия — служить Соединенным Штатам на протяжении 34 лет. Сегодня, на последнем для меня мероприятии в официальном качестве я испытываю гордость, обращаясь к аудитории, которая в полной мере понимает цену вопроса для наших свободных и открытых обществ.

Я уверен, что свобода одержит верх над угнетением. Но мы должны крепить решимость, должны нести совместную ответственность, содействовать позитивным изменениям и эффективно соперничать в новых областях.

Победа свободных обществ не является предопределенной. Не существует той арки истории, или так называемого «конца истории», который обеспечил бы нам успех.

За нашу свободу сражались храбрые мужчины и женщины. Они сражались с пером в руке, как это делал Уэллес в 1940 году. Они сражались с мечом в руке, как это делали ваши отважные борцы за независимость в 1918 году.

Сегодня судьба наших свободных и открытых обществ, нашего образа жизни по-прежнему зависит от нашей веры в свои ценности, от нашей гордости за свое наследие и от нашей готовности защищать свою свободу.

Благодарю вас за оказанную мне честь быть сегодня с вами. Это настоящая привилегия. Спасибо.