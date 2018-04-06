В многоэтажках Петрозаводска продолжается замена лифтов

Завершен ремонт подъемных механизмов в доме на улице Ведлозерской, близки к окончанию работы еще в девяти городских высотках.

Ремонт лифтов ведется в домах по адресам: ул. Питкярантская, 6, ул. Лыжная, 5 и 22А, пр. А. Невского, 37, ул. Ведлозерская, 18Б, ул. Березовая аллея, 33, ул. Чкалова, 49, ул. Сортавальская, 5 и ул. Сегежская, 13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Для семи домов: пр. А. Невского, 41 и 43, ул. Попова, 4, пр. Лесной, 19, ул. Древлянка, 14 корп. 1 и 24, корп. 1, ул. Калинина, 73 подрядчик заказал оборудование, которое доставляется в Петрозаводск . Жильцы еще тринадцати многоэтажек: ул. Древлянка 14, корп. 2, ул. Древлянка, 21, пер. Попова, 8, ул. Московская, 10, ул. Фрунзе, 2, ул. Шотмана, 20 и 60, ул. Чкалова, 54, бул. Интернационалистов, 22, ул. Пархоменко, 26А, ул. Судостроительная, 28, ул. Попова, 12, ул. Березовая аллея, 35 ожидают завершения отбора подрядной организации для ремонта.

В столице Карелии более 1200 лифтов, почти для 500 из них срок эксплуатации подходит к концу. Модернизация предусмотрена в рамках программы ускоренной замены оборудования. В нее вошли 30 домов, в которых 77 лифтов. Обязательное условие включения в программу — перечисление взносов за капремонт на счет регионального оператора, а не на специальный счет. При этом замена лифтового оборудования производится еще до того, как будет накоплена необходимая сумма.

За ремонт лифтов в рамках программы собственники домов будут рассчитываться в течение шести лет. Как вы знаете, существуют инфляционные процессы, стоимость оборудования и работ с каждым годом растет. Установив лифт в ценах этого года, собственники домов не только не прогадали, но и выиграли, сэкономив свои деньги,