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Иванов предложил продвигать отечественные бумажные пакеты в сетевые магазины
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Иванов предложил продвигать отечественные бумажные пакеты в сетевые магазины 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продвигать в сетевые магазины в России бумажные пакеты отечественной разработки, чтобы снизить вред для экологии от пластиковых (целлофановых). Об этом он заявил в ходе всероссийского совещания «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 году и задачи на 2018 год» в пятницу.
"У нас наконец-то Сегежский ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат, республика Карелия — прим. ТАСС) впервые в истории стал делать бумагу, пакет из которой выдерживает несколько десятков килограммов. Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых. Нам надо каким-то экономическим образом донести до сетевых магазинов [бумажные пакеты], которые хотя бы в равных условиях будут конкурировать с пластиковыми пакетами", — сказал он.
По его словам, этот шаг станет «большим прогрессом в решении экологических задач», поскольку пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются порядка 300 лет, их нецелесообразно складировать на свалках и нужно перерабатывать и заново запускать в производство в качестве вторсырья.
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