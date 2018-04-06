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США призвали протестующих на границе с Газой избегать любой формы насилия
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США призвали протестующих на границе с Газой избегать любой формы насилия 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Участникам пятничных протестов на границе Израиля и сектора Газа необходимо избегать любой формы насилия, не пересекать границу 500-метровой буферной зоны и не приближаться к пограничным заграждениям, говорится в заявлении представителя США по международным переговорам Джейсона Гринблатта.
"США настойчиво призывают лидеров протестов громко и четко передать участникам протестов, что их действия должны носить мирных характер, что они должны избегать любой формы насилия, оставаться за пределами 500-метровой буферной зоны и нигде и никаким образом не приближаться к пограничным заграждениям", — говорится в заявлении Гринблатта.
Вашингтон осудил призывы к насилию и намеренную отправку участников протестов, в том числе детей, к пограничной стене с угрозой для их здоровья и жизни.
"Мы осуждаем лидеров и участников протестов, которые призывают к насилию и отправляют протестующих, в том числе детей, к пограничной стене с учетом того, что они могут быть ранены или убиты", — подчеркивается в заявлении.
Гринблатт также призвал все стороны конфликта сосредоточиться на поиске решения «крайне сложных гуманитарных вызовов, с которыми столкнулись жители Газы».
Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ анклава, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием «Великий марш возвращения». В минувшую пятницу военные применили огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений, от огня израильских снайперов погибли по меньшей мере 15 участников палестинского протеста и еще сотни получили ранения.
На нынешнюю пятницу палестинцы планируют новые массовые выступления вдоль границ сектора Газа. Военные вновь угрожают стрелять на поражение в случае угрозы прорыва.
"Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая, призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.
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