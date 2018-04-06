Министром здравоохранения Удмуртии стал Игорь Титов

Игорь Титов родился в 1962 году. Окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебно-профилактическое дело». В 1999 году — Военно-медицинскую академию.

С 1987–1996 гг. — начальник медицинской службы части 98 ВДД, 242 уч. Центра ВДВ;

С 1999—2001 гг. — начальник медицинской службы 76 ВДД г. Псков , ЛенВО;