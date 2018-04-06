Министром здравоохранения Удмуртии стал Игорь Титов 

Указ о назначении Игоря Титова министром здравоохренения респубики подписал глава региона Александр Бречалов, сообщается в локументах правительства Удмуртии. Он будет исполнять обязанности на срок полномочий руководителя республики. Справка «ФедералПресс»:
Игорь Титов родился в 1962 году. Окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебно-профилактическое дело». В 1999 году — Военно-медицинскую академию.
С 1987–1996 гг. — начальник медицинской службы части 98 ВДД, 242 уч. Центра ВДВ;
С 1999—2001 гг. — начальник медицинской службы 76 ВДД г. Псков, ЛенВО;
С 2001—2002 гг. — старший офицер медицинской службы командования Воздушно-десантных войск, Москва;
С 2012—2017 гг. — начальник ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс „Подмосковье“ Министерства обороны Российской Федерации».