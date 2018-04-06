Восставший из тьмы

Череменецкое озеро и одноименный остров, на котором оно расположено, — одно из красивейших, таинственных, тихих и чистых мест в Ленинградской области . Здесь находится и Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь, к которому в XVIII веке с Большой земли специально проложили дорогу.

Основан благодаря сновидению

На въезде на территорию монастыря нас встречают шлагбаум и пес в будке на привязи, впрочем, вполне дружелюбный. Рядом как-то оказались два старых железнодорожных вагона. Хотя, уезжая, я этому уже не удивилась: история монастыря — едва ли не самая сложная и трагическая из всех, которые мне приходилось узнавать. Заехав за шлагбаум, на холме видишь два белоснежных храма — церковь Преображения Господня, которой более 300 лет, и пятиглавый Иоанно-Богословский собор, возведенный совсем недавно на месте старого, который построили в XV–XVI веках и разрушили 60 лет назад.

Точная дата основания монастыря до сих пор неизвестна, но среди братии принято вести отсчет с покорения Новгорода Иваном III в 1478 году. Именно тогда крестьянин Мокий из деревни Русыня Новгородской губернии, рыбачивший на озере, увидел во сне икону святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Слух об этом дошел до князя, который в то время проходил с дружиной поблизости. Тогда он и повелел основать на этом месте монастырь и назвать его в честь святого Иоанна — небесного покровителя Ивана III.

"В свите князя был зодчий — итальянец Аристотель Фиорованти. Иван III послал его строить храм. В летописи написано, что он на три года пропадал, а он работал здесь. Потом уже в Москве построил храм Успения Богородицы", — рассказывает иеромонах отец Владимир (Рогачевский).

Скорби, гонения и чудеса обители

С годами обитель разрасталась: церкви, кельи, мельница, скотный двор. В конце XVI века монастырь завоевало польско-литовское войско Стефана Батория, многие деревянные сооружения были сожжены. Позднее его восстановили, на месте деревянных строений появились новые — из камня. В 1707 году возвели каменный храм Преображения Господня, сохранившийся до наших дней.

После октября 1917 года обитель закрыли, а здания отдали сельхозкоммуне "Красный Октябрь" . «Храм XVI века — собор Иоанна Богослова — был взорван во времена правления Хрущева, — рассказывает настоятель Иоанно-Богословского монастыря епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

»Есть у меня фотография 1949 года — даже немцы его не тронули, хотя, он уже, конечно, был запущенный, поскольку его закрыли примерно как Псково-Печерский монастырь, в 30-е годы", — продолжает епископ.

В храме Преображения Господня в советский период разместили турбазу и клуб, где устраивали танцы и кинопросмотры. «Храм был расписан художником Чернышовым из Петербурга . Очень красивые были росписи, они у нас сохранились на старых фотографиях, — говорит отец Владимир. — Здесь везде лики святых были, и они мешали танцевать, наверное. Они взяли и забелили эти росписи, а те проявились. Краской закрасили — они вновь проявились. Потом прямо зубилом ободрали».

Возвращение и возрождение

После распада СССР монастырь вернули церкви — в 1992 году усилиями отца Георгия (Минаева) он был оформлен как подворье Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры. «Часть территории он покупал, но в основном она передавалась безвозмездно. Но потрачено было много сил, и мы уже пришли, можно сказать, немножко на готовое», — вспоминает владыка Митрофан. Впервые он был приглашен в Череменецкую обитель в 1997 году вместе с его другом, иеромонахом Евфимием, а в начале 1998 года он был избран Священным Синодом настоятелем монастыря. «С момента прибытия мы с отцом Евфимием, конечно, старались приложить максимальные усилия для того, чтобы возродить сначала духовную жизнь, а потом постараться восстановить то, что было порушено в советское время», — вспоминает епископ.

В 2007 году по просьбе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира удалось внести Череменецкий монастырь в перечень памятников истории и культуры, для восстановления которых выделялись государственные средства. «Мы участвовали в этой программе до 2014 года. Удалось восстановить собор полностью, игуменский корпус, трапезную, северный корпус, территорию, — говорит владыка Митрофан. — Своими силами мы там и пруды выкопали, и технические помещения построили, гостиницу. Наши друзья и благодетели отреставрировали домики, которые остались от турбазы».

"Храм Преображенский сами восстанавливали своими силами, ездили по разным предприятиям, обращались за помощью. Кто цемент пожертвует, кто кирпич, кто щебень. В основном, конечно, очень много предприятий помогало, в том числе Сланцевский цементный завод, «Белкозин», Лужский абразивный завод", — рассказывает священнослужитель.

"Была полная разруха, кроме этого храма. Здесь не было даже пола, настила — земля была. В этом месте печка стояла, — говорит отец Владимир, показывая на угол напротив входа в церковь. — Мы на службу ходили в валенках, и настоятель служил тоже в валенках". Со временем постелили деревянный пол, установили покрытие с подогревом. «Теперь тепло, и когда крестим детей, им комфортно», — добавляет он.

Мечта уйти в монастырь

Иеромонах Владимир (Рогачевский), служащий при монастыре экономом и казначеем, вот уже более 15 лет живет в обители. «Мне кажется, я все время здесь был, хотя 25 лет проработал в другой профессии — на эстраде. И наконец исполнилась моя мечта — уйти в монастырь, — говорит он, признаваясь, что думал об этом еще со времен учебы в музыкальном училище при Санкт-Петербургской консерватории. — Когда „окошки“ были, мальчишки в „Старую заставу“ пить пиво бегали, а я в Никольскую церковь ходил».

Поначалу он собирался стать монахом в Псково-Печерском монастыре, но сын привез в Череменецкую обитель, чтобы отец был ближе. «Я месяца два поначалу мучился, мне не все тут нравилось», — с улыбкой вспоминает отец Владимир. «Оно, видно, после мирских занятий, поэтому я не сразу привык. Месяца через два я влюбился в монастырь, и мне никакой другой больше не нужен», — говорит он.

Включив освещение, отец Владимир подходит к иконе Святого Иоанна Богослова, защищенной стеклом и установленной в резной дубовый киот. «Это самая главная наша икона. Она была здесь всегда, за исключением периода с 30-х годов, когда закрыли монастырь. Она была увезена недалеко — в Казанский собор в городе Луга . Мы узнали только в 1998 году, что наша икона сохранилась», — рассказывает он. После этого крестным ходом, возглавляемым митрополитом Владимиром, икону принесли в Череменецкую обитель. «Это чудотворная икона, — говорит отец Владимир. — На ней изображен апостол Иоанн — единственный из двенадцати апостолов, который умер своей смертью, прожив почти 120 лет».

Иоанно-Богословский собор, куда позднее переместят икону, возвели строго по старым чертежам всего за 94 дня, включая работы по укладке и укреплению фундамента. Остатки прежнего строения бережно очистили и оставили без отделки, чтобы их могли увидеть все. Сейчас там завершается внутренняя отделка, с которой помогают наемные рабочие и специалисты, но в храме пока нет престола и иконостаса. Служители надеются успеть завершить основные работы к празднику Иоанна Богослова, который приходится на 21 мая.

Пасхальную службу проведут в храме Преображения Господня, куда к празднику обычно съезжается множество жителей окрестных деревень и населенных пунктов. Кто-то приезжает на автомобилях или на велосипеде, кого-то привозят на монастырском автобусе. Служат по обыкновению сами монахи.

Больше молодых

По словам отца Владимира, в последние годы в обители все чаще бывает молодежь. «Дети растут у нас в интересное время, — считает он. — Я уже в 90-х как бы отчаялся, потому что были совсем другие люди, и воспитывались по-другому дети. Очень боялся, что у них станет потребностью такое житье, но слава Богу, этого не произошло».

Отец Владимир уверен, что изменилось все в лучшую сторону. «Я сколько на молодежь ни смотрю, сколько ни общаюсь с ними, они совершенно другие, не как в 90-х. Они мыслят по-другому и о родине говорят совсем по-другому. Сейчас очень много молодежи, которая понимает, что государство — это мы, и строить его нам. Поэтому они как-то сплотились что ли, они сами достаточно много понимают», — убежден он.

Германии, В Череменецкую обитель часто приезжают с экскурсиями, в том числе иностранные граждане — из Великобритании Швеции и других стран.

"Это удивительный монастырь", — считает владыка Митрофан. В мае этого года обители исполнится 540 лет, и к празднику Иоанна Богослова божественную литургию братия надеется провести уже в восстановленном соборе.

Александра Подервянская