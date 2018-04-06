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Ленобласть вошла в ТОП-5 общероссийского рейтинга энергоэффективности
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Ленобласть вошла в ТОП-5 общероссийского рейтинга энергоэффективности 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Ленинградская область вошла в пятерку лучших регионов по энергоэффективности.
В четверг, 5 апреля на заседании коллегии комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти глава комитета по ЖКХ и энергетике Олег Коваль заявил, что по итогам 2017 года регион занял пятое место в общероссийском рейтинге энергоэффективности. Столь высокую позицию Ленобласть заняла впервые.
В ходе заседания Коваль отметил хорошую работу компании ЛОЭСК, которой удалось реализовать инвестиционную программу и снизить сроки подключения технологического присоединения потребителей к сетям, что позволило топливно-энергетическому комплексу Ленобласти шагнуть вперед.
За слаженную работу Олег Коваль также поблагодарил газовые, теплоснабжающие, энергосбытовые и электросетевые компании.
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