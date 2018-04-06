Регион встречает весну. На повестке дня — посевная, паводок и демография

Повестку дня верстает погода. На минувшей неделе, 29 марта, в ходе заседания правительства Саратовской области обсуждали вступление АПК области в весенне-полевой сезон. Оно отодвинуто как минимум на 20 апреля.

Другими ключевыми темами стали безаварийное прохождение паводковых вод на территории области, а также региональная концепция демографической политики на ближайшие годы. Она будет синхронизирована с задачами, поставленными в недавнем Послании Президента России.

Посевная на старте

Минувший год принес нам рекордный урожай зерновых и четвертое место по этому показателю во всей стране. Наступающий аграрный сезон обещает стать очень непростым: уже сейчас сроки работ сместились, а это означает, что саратовские аграрии будут принуждены самой природой действовать в режиме максимальной оперативности. Об этом, обрисовывая перспективы грядущего весенне-полевого сезона, сказал губернатор Валерий Радаев

— Посевная будет отличаться наращиванием объемов минеральных удобрений, а более чем в половине районов расширится посевной клин, — подчеркнул глава региона. — Главной задачей агробизнеса остается экспорт зерна. Для этого определен целый комплекс мер господдержки.

Зампред Алексей Стрельников , курирующий в правительстве аграрный блок, отметил, что из-за погодных условий, и в частности до сих пор сохраняющегося снежного покрова, будет произведена корректировка посевных площадей. Часть озимого клина будет замещена яровыми, проще говоря, ряд территорий будет засеян заново.

В общей сложности посевная площадь по области составит 3,8 млн га, почти 60% — это зерновые и зернобобовые (2,26 млн га), 30% — подсолнечник (1,16%), остальные культуры в общей структуре посевов представлены куда скромнее (к примеру, картофель займет 21,5 тыс. га, а бахчевые — 30 тыс.).

В текущем году планируется внести около 70 тысяч тонн минеральных удобрений, свыше четверти от потребности уже закуплено. Готовность машинно-тракторного парка составляет 90%, а потребность в дизельном топливе пока удовлетворена на 38%. По предварительной оценке, на проведение весенне-полевых работ потребуется свыше 10 млрд рублей. «По итогам аграрного года мы ожидаем 4,6 млн тонн зерна и 1,2 млн тонн подсолнечника», — сообщил зампред.

Паводковая «семёрка»

Еще один ключевой вопрос — паводок. Весна, как бы она ни пряталась, рано или поздно придет, а таяние такого колоссального снегового покрова неминуемо вызовет половодье и разлив целого ряда рек.

Специалисты прогнозируют активное снеготаяние в первой декаде наступившего месяца и помещают в возможные зоны риска территории семи районов: Пугачевского, Вольского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Дергачевского и Петровского. При этом, как сообщил в ходе заседания зампред Александр Буренин , участки магистральных газо— и нефтепроводов, а также потенциально опасные объекты в зону возможного подтопления не попадают.

— Грядущий паводок потребует от нас повышенной мобилизации: по прогнозам метеорологов, он будет интенсивным, если не сказать беспрецедентным. Всего в зоне подтопления могут оказаться 76 населенных пунктов, где проживают почти 12 тысяч человек, — подчеркнул губернатор. — Теперь все зависит от дисциплины и ответственности на местах — в муниципалитетах, территориальных подразделениях МЧС , в областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главное для нас — это сохранить транспортную доступность данных населенных пунктов и обеспечить безопасность людей.

В настоящий момент ведется гидрологическое наблюдение за уровнем воды в реках на двадцати постоянных и одном временном гидропостах. В апреле в нашем регионе планируется проведение командно-штабных учений по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод под руководством центрального аппарата МЧС России. «Мы вошли в режим, предшествующий ЧС. Для жителей должна работать „горячая“ линия. Обязательно должны быть проведены тренировочные мероприятия, чтобы люди понимали, как действовать в случае наступления чрезвычайной ситуации», — расставил акценты Валерий Радаев.

Задача по демографии

Значительное внимание в мартовском Послании Президента РФ Федеральному Собранию было уделено демографическому сегменту проблем. Речь идет о повышении средней продолжительности жизни, увеличении рождаемости, снижении смертности трудоспособного населения.

По словам первого заместителя министра здравоохранения области Натальи Мазиной, в 2017 году продолжительность жизни в области составила 72 с половиной года. Это на пять лет больше, чем соответствующий показатель 2012-го. Общий коэффициент смертности составил 13,6 на 1000 населения — это лучший результат за последнюю четверть столетия.

Очень важен комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости: «По инициативе президента определена выплата на рождение первого ребенка. В Саратовской области выплату получают уже 500 адресатов, а к концу года ожидается, что эта цифра составит 3500». То есть количество «президентских» выплат вырастет в семь раз.

На продолжительность жизни населения и уровень рождаемости напрямую влияет состояние первичного звена системы здравоохранения, особенно это актуально для глубинки. Так, в последние пять лет в области введено 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а в текущем году будет построен пункт в селе Привольное Ровенского района. В течение ближайших трех лет в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 человек должны быть созданы амбулатории — таково поручение главы государства. Строится медицинская инфраструктура и в новых районах Саратова : создана амбулатория в Солнечном-2, открыт филиал поликлиники в микрорайоне Иволгино, а до конца года новая поликлиника должна появиться в поселке Елшанка.

Кроме того, продолжает действовать программа привлечения специалистов в сельскую медицину, и в 2018-м в селах и поселках области ожидается прибытие 49 врачей и 15 работников среднего медперсонала. В рамках губернаторского проекта по привлечению фельдшеров в службу скорой помощи ее состав должны пополнить 30 медицинских работников.

— Нам нужно синхронизировать нашу демографическую концепцию с задачами, поставленными Президентом РФ, а также с показателями повседневной качественной работы. Прежде всего следует приблизить первичное звено к отдаленным населенным пунктам, продвигать высокотехнологичную медицинскую помощь. Люди должны чувствовать положительные изменения, — резюмировал губернатор.

Не хлебом единым…

12 марта не стало великого актера и режиссера, театрального педагога Олега Табакова . По инициативе неравнодушной общественности имя Олега Павловича может быть присвоено целому ряду объектов культуры в областном центре. В их числе может оказаться саратовский Дворец творчества детей и молодежи. Именно в этом здании, тогда именовавшимся Дворцом пионеров, начинал свой творческий путь юный Табаков. Губернатор и члены правительства согласились с тем, что Дворец творчества должен носить имя нашего великого земляка.