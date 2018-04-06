С соседями надо дружить. Тюменцам рассказали, как заработать в Казахстане

Внушительная по составу делегация Павлодарской области республики Казахстан во главе с Акимом Булатом Бакауовым побывала на этой неделе в Тюмени и ее окрестностях. Соседей заинтересовал экономический и инвестиционный потенциал региона, перспективы торгового и энергетического сотрудничества. Два промышленных региона, расположенных по соседству, объединяет жажда привлечения инвестиций. Но не только. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев напомнил, что в субъекте проживает внушительная казахская диаспора, что делает связи двух территорий еще более тесными.

«У Тюменской области с Казахстаном давние добрососедские отношения, — подчеркнул на встрече с делегатами из Павлодара Владимир Якушев. — Нас объединяет не только общая граница, но и культурные, исторические, экономические связи. Тюменская область активно участвует в реализации программ приграничного межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Республика входит в число наших основных внешнеторговых партнеров».

Губернатор рассказал гостям о факторах неуклонного роста региональной экономики, в чем главную роль играет развитие промышленности. «За последние 10 лет ВРП вырос более чем в два раза, объем промышленного производства увеличился второе, — сообщил делегатам Владимир Якушев. — Рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств. Один из важных факторов развития — это инвестиции. По итогам прошлого года их объем вырос на 19% и составил 290 миллиардов рублей. С 2006 года по 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 49 новых промышленных производств, 9 из них открыли иностранные компании».

Кроме того, в 2017 году завершена реализации 21 значимого инвестиционного проекта. Всего на данный момент в реестре региона 500 инвестпроектов в общей капитализацией 1,6 триллиона рублей, добавил глава правительства Тюменской области.

Одним из ключевых инструментов развития промышленности является сеть индустриальных парков, сейчас их уже три. Павлодарцы посетили один из них и узнали о крайне выгодных льготных условиях для резидентов: символическая стоимость аренды земли, отсутствие платы за обустройство дорог и инженерных сетей на территории парков, предоставление налоговых льгот и так далее.

«Сейчас мы работаем над созданием агроиндустриального парка в Ишиме, там хорошие перспективы. Например, мы рассматриваем проект по строительству зернохранилища, которое поможет обеспечить выгодный экспорт зерновых культур, — рассказал Владимир Якушев. — А строительство комплекса зерноперерабатывающих производств позволит создавать конкурентный продукт». Сельскохозяйственные мощности произвели на гостей сильное впечатление, они признались, что не ожидали здесь увидеть столь развитый аграрный сектор. Губернатор на это заметил, что 38 процентов населения области живет и работает именно в сельской местности.

Агропром и пищевую промышленность губернатор отнес к наиболее перспективным направлениям сотрудничества с Павлодарской областью. Также он упомянул логистику и торговлю. «Мы готовы поддержать создание оптово-распределительного центра на площадке одного из индустриальных парков и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой. Уверен, это будет способствовать росту товарооборота между нашими регионами, а также продвижению казахстанской продукции в северные регионы», — заметил он.

Также субъекты могут сотрудничать в сфере развития информационных технологий. Тюменская область может обеспечить инфраструктуру, подготовленные кадры, налоговую и финансовую поддержку, доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки. Якушев пригласил павлодарцев принять участие в форуме «Неделя инноваций Innoweek-2018», который пройдет в июне.

Взаимный интерес может представлять сотрудничество в сферах здравоохранения, образования и науки. Глава региона напомнил, что в Тюмени реализуется ряд межвузовских образовательных проектов, в здравоохранении внедрены самые современные технологии и оборудование, работает высококвалифицированный персонал.

«Также мы активно развиваем санаторно-курортный, медицинский, спортивный туризм и будем рады видеть гостей из республики Казахстан», — сказал Владимир Якушев.

Убедившись в больших перспективах сотрудничества с тюменским регионом, гости в свою очередь рассказали о своих преимуществах. Аким Павлодарской области Булат Бакауов обратил внимание на особенности экономики Тюменской области, развитую нефтеперерабатывающую, нефтехимическую отрасли, месторождения сырья, агропромышленный комплекс, отметив, что это открывает большие возможности для реализации совместных проектов.

«В Павлодарской области сегодня создаются благоприятные условия для работы инвесторов, действует специальная экономическая зона, одна из самых эффективных в Казахстане. Есть достижения в развитии нефтехимии и металлургии. На 1 тенге бюджетных средств вложено 14 тенге частных инвестиций», — рассказал аким.

Инвесторы освобождаются от уплаты ряда налогов и пошлин, могут пользоваться инструментами господдержки. «Мы активно сотрудничаем с российским бизнесом — уже насчитывается около 400 совместных предприятий, в основном в сфере торговли и услуг. Так, наши соседи из Новосибирской области за год запустили проект по производству алюминиевых дисков на основе нашего сырья. За счет преференций, которые мы предоставляем, российские компании успешно конкурируют на различных рынках».

В Павлодаре уже работают предприятия из Свердловской, Омской областей, Красноярского края и других регионов России. Всего за последние три года с участием инвесторов из Германии Китая и России в Павлодаре реализовано 19 проектов на сумму более 110 миллиардов рублей. Один из них — строительство Бозшакольского горнообогатительного комплекса. Последний такой проект на территории нынешнего СНГ был реализован 60 лет назад, отметил Булат Бакауов. В регионе активно развивается нефтепереработка, алюминиевый кластер.

А сфере АПК казахстанская сторона может поставлять свежие овощи, а также цветочную продукцию. «У нас в этом секторе большая ниша, динамично растем и в то же время видим, как развиваются крупные агрохолдинги в Тюменской области, — добавил Булат Бакауов. — Мы можем предложить сотрудничество с нашими предприятиями по переработке пшеницы, молочных продуктов, у нас динамично развивается тепличный комплекс».

Он отметил, что для поставки материалов и продукции регионы могут использовать самый дешевый вид транспорта — речной, поскольку есть водное сообщение через Иртыш и его притоки. У павлодарцев уже есть успешный использования водных артерий для торговли с Южной Кореей

«Мы готовы поставлять в северные регионы инертные материалы. А к нам исторически по речным путям из Сибири поставляли лес, — заметил Булат Жумабекович. — Поэтому развитие речного флота может стать дополнительным направлением нашего сотрудничества».

Северо-восток Казахстана уже посещают десятки тысяч российских туристов. «Они едут посмотреть на Баянуальские горы, попить кумыс, поправить здоровье на соленых озерах. Уверен, что потенциал развития нашего сотрудничества в сфере туризма будет расти», — сказал аким Павлодарской области.

Владимир Якушев предложил задействовать для укрепления связи активную и многочисленную казахскую диаспору, проживающую в тюменском регионе. «Культура Казахстана нам близка. Мы поддерживаем все мероприятия, обычаи, которые соблюдают казахи, живущие на нашей территории», — заметил Якушев.

Стороны договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки к форуму Межрегионального приграничного сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Петропавловске осенью 2018 года. «Важно, чтобы это был не декларативный документ, а чтобы он был наполнен конкретными интересными предложениями. Рассчитываю, что наши помощники это соглашение расценят как руководство к действию», — подчеркнул глава правительства Тюменской области.

Добавим, что в ходе визита гости из Павлодара побывали на Антипинском НПЗ, где их особенно впечатлили показатели глубины переработки нефти — 98%, посетили металлургический завод, предприятия агропромышленного комплекса и другие объекты.

С казахскими партнерами уже работают такие предприятия как «СибЭС», Тюменский аккумуляторный завод, Нефтемаш, Сибнефтемаш, Тюменский фанерный комбинат, мебельная фабрика «Заречье», Ялуторовский мясокомбинат и многие другие. В свою очередь в Тюменской области работает множество крупных компаний из Казахстана. В числе перспективных направлений сотрудничества в первую очередь отмечаются нефтегазовое машиностроение, создание и развитие деревообрабатывающих производств, переработся полипропилена, АПК, санаторно-курортный бизнес и другие.

Стоит отметить, что за 2017 год товарооборот Тюменской области в Казахстаном вырос более чем в полтора раза. По данным Уральского таможенного управления, взаимная торговля Тюменской области с Казахстаном в 2017 году составила 112 миллионов 783 тысячи долларов, в том числе экспорт — 86,5 миллиона долларов.