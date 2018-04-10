Ошибки можно осознать, но доверие уже подорвано: «смертельный узел» в отношениях России и Запада

В последнее время враждебные отношения России и Запада снова обострились всвязи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии: свыше 20 европейских стран коллективно выслали более ста российских дипломатов. Однако Россия не желает проявлять слабость в ответных мерах. Запах пороха лишь усиливается.

Противоречия и конфликты — лейтмотивы в отношениях России и Запада

Не говоря о нашумевшей «дипломатической войне», последние несколько лет отравления сотрудников спецслужб — камень преткновения в отношениях между Россией и Западом. На самом деле, если обратиться к истории, можно заметить, что Россия всегда стремилась к Западу, но их «медовый месяц» длился недолго, а конфликты и борьба становились основой отношений.

Еще в начале XX века западная политика изоляции и вмешательства была сопряжена с послереволюционной Россией. Обе стороны окончательно разорвали отношения вскоре после временного «партнерства» в двух мировых войнах. Противостояние США и СССР в период холодной войны продолжалось почти полвека. В этот период частичная и периодическая разрядка отношений между обеими сторонами не смогла скрыть общую тенденцию напряженности.

После распада Советского Союза, Россия попыталась упасть в объятия Запада, но вскоре стало ясно, что стороны в очередной раз пойдут разными дорогами: в 1997 году НАТО начала процесс расширения на восток. Косовская война 1999 года и война в Ираке в 2003 году постепенно углубили «трещину» в отношениях между Россией и Западом. В 2007 году президент Путин выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой подверг резкой критике однобокую политику США и обвинил в злоупотреблении силой во всем мире. Произошедший в 2008 году российско-грузинский конфликт, украинский кризис в 2014 году и зацикленность России на президентских выборах в США, привели к полному краху отношений между странами.

История взаимодействия России и Запада за последние 100 лет показывает, что независимо от того, учитывает ли Европа нынешний международный политический и экономический порядок, безопасность, оценивает ли национальные интересы и международный статус России, позиция и взгляды обеих сторон не имеют ничего общего друг с другом, более того, можно сказать, что они находятся в диаметрально противоположном направлении. Некоторые эксперты точно подметили, что столкнувшись с целым рядом кризисов и проблем, Россия и Запад не только расходятся во мнениях «кто виноват», но и не пришли к единому ответу на вопрос «что делать».

Президент России Владимир Путин во время выступления в Мюнхене. 11 февраля 2007

Запад: «чужая» Россия и сильный Путин

В течение долгого времени из-за страха к этой громадной империи и из-за отвращения к ее способу ведения дел, западные страны никогда не рассматривали Россию как реального партнера. В период холодной войны западные политические элиты в основном продолжали следовать идеологии Джорджа Кеннана , отца «американской стратегии сдерживания», и последовательно вели политику препятствования России, ослабления России и подавления России.

Даже после окончания холодной войны Соединенные Штаты и Европа по-прежнему считают себя победителями и настаивают на том, что основная причина кризисов и противоречий между Россией и Западом кроется в настроениях внутри российской элиты. В частности, после того, как «сильный человек» Путин взял под контроль Россию, его собственные усилия по защите национальных интересов и восстановлению статуса великой державы были тяжело восприняты Западом, и именно по этой причине на него повесели ярлык «царя» и «диктатора».

Американской и европейской научной общественности откровенно не хватает признания России как страны Запада, и в будущем их чувства по отношению к России как к «чужаку» будут еще острее. Известный американский политолог Сэмюэл Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» отметил, что «семь из восьми характеристик западной цивилизации — религия, язык, отделение церкви от государства, верховенство закона и общественный плюрализм, представительные институты и индивидуализм — почти полностью не совпадают с опытом России». Лидер США по изучению русской культуры Джеймс Биллингтон более категоричен. Россия была и остается «западной страной, которой она надеется стать, но еще не стала».

Россия потеряла уважение великих держав

При исследовании отношений России и Запада статус великой державы России — важный фактор, который нельзя игнорировать. Исторически сложилось так, что России потребовалось не более 400 лет, чтобы расширить свою территорию в шесть раз, а ее бескрайние просторы, богатые ресурсы и мощная стратегическая база считаются главными достояниями страны. Сильная любовь к «всевышнему» также глубоко укоренилась в сознании россиян. Более ста лет назад царь Александр II однажды сказал: «В жизни государства, как и в личной жизни, бывают времена, когда мы должны забыть все и отстаивать честь».

В начале 1990-х годов в сложный переходный период от социалистической плановой экономической системы к рыночной экономике и системе управления Россия видела в Европе будущего союзника и партнера, и надеялась, что Соединенные Штаты и западные страны смогут улучшить ее социально-экономическую ситуацию. Однако в глазах россиян западные партнеры не смогли помочь России пережить болезненный период реформ, наоборот, они лишь открыто воспользовались слабостью бывшего противника и его тяжелым положением: расширяя влияние НАТО на Восток, устраивая цветные революции и так далее. Это значительно подорвало амбиции российских элит и самоуважение великих держав.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве

Некоторые эксперты отметили, что российская элита не очень дружелюбна настроена к Соединенным Штатам. Это результат политики западных стран в отношении России: игнорирование и презрение национальных интересов России, провокационная политика по отношению к российским партнерам. Все это в будущем приведет к тому, что Россию будут считать «проигравшей». До сегодняшнего дня обострение и недовольство российских элит американо-европейской политикой усугублялось. После украинского кризиса Путин не раз выражал свое крайнее разочарование Западом в своем выступлении. Нелегко понять сильное сопротивление Москвы во внешней политике.

К новой холодной войне?

Следует признать, что, хотя холодная война закончилась почти 30 лет назад, однако «менталитет холодной войны» в последние годы по-прежнему широко распространен среди российской и западной элит. В течение последних лет противостояние между двумя сторонами еще больше усугубили давние противоречия и глубоко укоренившееся недоверие. Известный русский ученый Караганов сказал, что нынешние отношения между Россией и США хуже, чем были в 1950-х годах. Возможность прямого конфликта между двумя странами даже выше, чем у кубинского ракетного кризиса 1962 года. Но действительно ли Россия и Запад вошли во «вторую холодную войну»?

Невозмутимые и объективные ученые так не думают. Они отметили, что в настоящий момент развитие международной политической ситуации выходит за рамки холодной войны. Прежде всего, в настоящее время не существует очевидных двух полюсов. Сила и влияние Соединенных Штатов не могут быть сравнимы с эпохой холодной войны. К тому же идеология больше не является решающим фактором. Китай , США, Россия и Европа могут сотрудничать по многим вопросам, и на данный момент не существует серьезного идеологического разрыва.

Караганов считает, что Россия не намерена участвовать в новой холодной войне. Нынешнее несогласие между Россией и Западом в основном является внутренней проблемой Запада. С этой точки зрения, несмотря на то, что отношения между двумя сторонами будет трудно уладить в такой краткосрочной период и могут даже ухудшиться, тем не менее термин холодная война полностью вышел из моды.