Частные школы: как англичане воспитывают своих элитариев

По разным данным, около 40% россиян, ищущих возможность получить образование за рубежом, хотели бы обучаться в Великобритании . В мировом массовом сознании давно сложился образ элитарных заведений, славящихся качеством преподавания и уровнем получаемых в них знаний. Однако есть у таких учебных заведений и своя «обратная сторона», от которой в какой-то степени фанател даже Гитлер.

Вершина айсберга

Практика отбора в образовательные заведения детей аристократов начала распространяться в Англии в XIV веке. Самые ранние упоминания таких школ датируются 1364 годом. Однако главные «паблик скулз», выпускники которых повлияли не только на Британию, но и на мировую историю, были основаны позднее.

Самая известная из них — Итон — была создана в 1440 году королём Генрихом IV. Не менее влиятельная школа — Харроу, появилась в 1572 году. Чуть ранее — в 1567 году — была основана школа Регби. К настоящему моменту число частных образовательных учреждений в Соединённом Королевстве перевалило за две тысячи.

Все заведения подобного типа организовывались как пансионы: воспитанники в них не только учатся, но и живут, впитывая в себя царящую там атмосферу. У каждого из таких заведений есть свои знаки отличия, в том числе форма и герб, призванные сформировать у учеников чувство общности.

Как несколько веков назад, так и сейчас попасть в «паблик скулз» непросто: для этого нужно не только обладать умственными способностями, но и иметь немалые деньги на обучение. При этом, как правило, главным принципом при отборе была знатность.

Дело в том, что основной целью «паблик скулз» является воспитание политических деятелей, которые в своей будущей деятельности руководствовались бы одним критерием — интересами правящих слоёв Англии.

Для этого в частных школах основной упор был сделан даже не на языках, литературе, истории или естественных науках, а на спорте, патриотическом воспитании и религии. Причём, несмотря на различную религиозную направленность, в купе своей, по выражению немецкого социолога Мануэля Саркисянца, в частных школах прививалось преимущественно «мускулистое христианство». Выражалось оно в привитии таких черт, как готовность повелевать и терпеть, чтобы подчиняться.

«Юноша, покидающий английскую «паблик скул» в постыдном неведении даже начатков полезных знаний… тем не менее выносит из школы кое-что бесценное: мужской характер, привычку повиноваться и приказывать. Вооруженный таким образом, он выходит в мир и вносит достойный мужчины вклад в покорение Земли», — цитирует учёный в своей книге «Английские корни немецкого фашизма» сообщение Британского совета, который занимался пропагандой английской культуры.

На протяжении нескольких веков британские частные школы обвиняли в том, что они заменяют рыцарский дух жестокостью, учат ненавидеть мечтателей. Более того, английского эсквайра «не учили думать самостоятельно, и сам он не позволял себе этого».

«Именно такие методы воспитания будущих повелителей до сих пор находят своё признание, поскольку «они исключают свободу мальчиков, подчёркнуто ставят характер выше интеллекта, воспитывают лояльность к сообществу и создают вождей империи, верящих в свою миссию и не анализирующих её»», — цитирует социолог Эдварда Мэка, который занимался историей английских привилегированных частных школ.

«Три-четыре века счастливой истории господ»

Практика подавления способности к критике в «паблик скулз» находит свои логические объяснения. Такая образовательная политика среди высших слоёв велась для того, чтобы сделать представление об имперской «миссии» Великобритании чем-то совершенно естественным. При этом элите активно навязывается принцип «это моя страна, права она или нет».

Это, с одной стороны, помогает продолжать воинственную политику, а с другой, устраняет угрозу революционных потрясений: после обучения аристократы оказываются заинтересованы лишь в том, чтобы интересы страны (а нередко под ними подразумевались интересы отдельной касты) были реализованы.

Не удивительно, что в итоге опыт английских частных школ был применён и в нацисткой Германии . Один из идеологов фашистов Генрих Гиммлер , например, писал, что британские «джентльмены» намного опередили его соотечественников в своей «сдержанной отчуждённости властителя» по отношению к туземцам, как, впрочем, и во всех остальных желательных для властителя манерах. «Для этого у нации должна быть счастливая история нации господ, длиной лет в триста-четыреста — как у англичан», — говорил он.

Аналогом «паблик скулз» в Германии 1920-30-х годов стали так называемые наполас — учебные заведения для подготовки элиты, новых фюреров. При этом Гитлер постоянно и неизменно внушал немцам, что только народ с принципами англичан сможет добиться мирового господства.

Фактически, «джентльмены, не озабоченные какими-либо философскими изысканиями, обладающие огромной силой воли и неуёмной энергией, считающие духовные ценности пустой тратой времени, но при этом знающие, как управлять», были идеалом для фюрера. Нынешняя же популярность британских частных школ показывает, что более чем за полвека эти идеалы — по крайней мере, в империалистических странах — не изменились.

Выпускники на любой вкус

Сегодня, согласно исследованию организации Sutton Trust, 44% британской элиты являются выпускниками именно «паблик скулз». Это члены парламента, судьи, дипломаты, главы финансовых учреждений. При этом около 12% властной верхушки окончили одно из десяти образовательных учреждений, считающихся лучшими в стране. Среди них Итон, Рэгби, Вэстминистер, Чартерхаус, Мальборо и Харроу.

Центральное место в этом списке, конечно же, принадлежит Итону. В стенах этой школы провели своё детство 19 из 76 премьер-министров Великобритании, в том числе Дэвид Кэмерон , ставший инициатором референдума о статусе Соединённого Королевства в Европейском союзе

Здесь же учился и ещё один видный деятель британской современности — министр иностранных дел страны Борис Джонсон . Однако главными выпускниками Итона, без сомнения, являются члены королевской семьи — принцы Гарри и Ульям. В разные годы знаменитую школу оканчивали также философ Фрэнсис Бэкон , писатель Джордж Оруэлл , художник Роберт Дарвин.

При всём при этом, пишет Саркисянц, в Итоне, где активно «выращивались для империи вице-короли и прочие правители», ученики низшего ранга были низведены до положения забитых рабов. Именно так в этой частной школе прививались ученикам чувство превосходства и преувеличенное почтение к авторитету.

Пожалуй, самый известный премьер-министр Соединённого Королевства — Уинстон Черчилль — учился в Харроу. Эту же школу в своё время окончил Джавахарлал Неру — один из видных мировых политических деятелей, ставший первым премьером Индии после приобретения страной независимости.

Выпускниками Харроу также являются Джордж Байрон и ныне популярный актёр Бенедикт Камбербэтч . Также, как и в Итоне, здесь, по утверждению Саркисянца, ребят учили «подгонять свои мысли под общепринятый образец и формировать свою личность, ориентируясь на господствующий тип».

Не менее внушительный список выпускников у Вестминистера, где учились семь премьер-министров Соединённого Королевства и даже один вице-премьер Польши — Яцек Ростовский. А вот Рэгби не может похвастаться большим числом известных выпускников. Но если верить книге «Школьные годы Тома Брауна», ученики этой школы не отличаясь ни мудростью, ни остроумием, ни красотой, благодаря своим бойцовским качествам «веками держали в покорности мир».

Наконец, в воспитании элиты среди женщин более всего преуспели Бадминтон и Мальборо. Самой известной выпускницей первого является Индира Ганди , второго — Кейт Миддлтон

Что дальше?

Частные школы и в современной Великобритании остаются важным инструментом в воспитании «имперской» элиты. Однако начиная с XXI века в «паблик скулз» поступает всё больше иностранцев. По данным газеты Times, их доля от общего числа поступающих равна примерно 40%. Чаще всего в такие учебные заведения стремятся китайцы, выходцы из Гонконга и, как не удивительно, россияне.

Из-за этого роль частных школ в британской системе размывается: они всё так же выпускают представителей привилегированной касты, однако уже далеко не все из них оказываются лояльны к Великобритании. И в дальнейшем, видимо, эта тенденция продолжится. А это, безусловно, скажется на «качестве» английской элиты.