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Mohawk Industries, Inc. проведет Интернет-конференцию по итогам первого квартала 2018 года
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Mohawk Industries, Inc. проведет Интернет-конференцию по итогам первого квартала 2018 года 

ТАСС 1 час назад
КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 5 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — В связи с обнародованием отчета о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) за первый квартал 2018 года, запланированным на четверг, 26 апреля 2018 г., компания приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в телеконференции, прямая трансляция которой состоится в сети Интернет в пятницу, 27 апреля 2018 года в 11:00 по стандартному восточному времени.
Телеконференция по вопросам отчета о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. за 1-й квартал 2018 г.
Когда:
27 апреля 2018 г.
11:00 по стандартному восточному времени
www.mohawkind.com  Избранная информация для инвесторов
Прямая трансляция через Интернет — участникам необходимо войти в систему по указанному выше адресу или  Телефонная конференция в прямом эфире:
Звонить 1-800-603-9255 (США/Канада)
Звонить 1-706-634-2294 (для звонков из-за рубежа)
Звонить 1-253-237-1879 (для звонков из-за рубежа)
ID конференции: 6659539
Mohawk Industries — ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них — American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.
Для лиц, не имеющих возможности принять участие в конференции в назначенное время, на веб-сайте, посвященном взаимоотношениям с инвесторами Mohawk Industries, Inc., до 27 мая 2018 г. будет доступна запись этого мероприятия. Кроме того, телеконференцию в записи можно будет также прослушать до 27 мая 2018 г. по номерам 1-855-859-2056 (США/Канада) или 1-404-537-3406 (международные/местные звонки). Для этого необходимо будет ввести ID конференции — 6659539.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Mohawk Industries, Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор, 706-624-2695
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