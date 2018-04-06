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Жители САО 14 и 21 апреля выйдут на общегородские субботники
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Жители САО 14 и 21 апреля выйдут на общегородские субботники 

Префектура САО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Массовые субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Сделать уборку во дворе, обновить цветники, подкрасить и отремонтировать то, что за зиму потеряло приглядный вид. Все это горожане смогут сделать на массовых субботниках в апреле.
На территории Северного округа также будут организованы благоустроительные работы. Уборка пройдёт в Петровском парке и Берёзовой роще.
Традиционные общегородские субботники в Москве в этом году назначены на 14 и 21 апреля. На севере Москвы все неравнодушные к внешнему виду округа жители помогут коммунальщикам убраться после зимы в Петровском парке и Берёзовой роще.
14 апреля окружной субботник пройдёт в районе Аэропорт на территории Петровского парка. Планируется активное участие жителей района, студентов, сотрудников окружных управлений.
Будет звучать музыка, работать полевая кухня. Все желающие смогут познакомиться с проектом благоустройства, которое будет проведено в 2019 году, — рассказал руководитель ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» Сергей Черепанов.
21 апреля 2017 года массовый окружной субботник пройдёт в парке «Берёзовая роща» Хорошёвского района.
В целом в течение апрельского месячника благоустройства планируется прогребание более 2 тысяч га газонов, удаление 982 сухостойных деревьев, ремонт 1700 детских и 235 спортивных площадок, промывка и ремонт цоколей и фасадов 3708 зданий и другие виды работ. Планируется отмыть 79 памятников и привести в порядок территории, прилегающие к мемориалам.
Кроме того, в рамках программы «Миллион деревьев» будут выполнены работы по посадке 795 деревьев и 21,6 тысячи кустарников, сообщает сайт окружной газеты «Север столицы».
Надо также отметить, что в столице с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству.
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