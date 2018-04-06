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Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием Станислава Любшина
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Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием Станислава Любшина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Станислава Любшина.
"Вы как-то сказали, что театр можно сравнить с музыкой. Именно таким стал для вас знаменитый Московский художественный театр имени А. П. Чехова, на сцене которого вы создали целую галерею самых разных характеров. Особый актерский дар, широкий творческий диапазон, беспредельная откровенность и на сцене, и в кадре помогают вам быть органичным и убедительным", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, подчеркнув, что у каждого зрителя есть свой любимый образ Станислава Любшина.
Станислав Любшин сыграл в фильмах «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза!» и многих других. Награжден Орденом Почета, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Дружбы.
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