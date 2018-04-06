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Ольга Кабо поделилась фото с красавицей-дочкой
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Ольга Кабо поделилась фото с красавицей-дочкой 

Letidor.ru 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Актриса и певица Ольга Кабо не часто показывает свою дочь в соцсетях. Однако, вчера она решила поделиться нежной фотографией с Татьяной на странице в Instagram. Тем более, в момент снимка рядом оказались прекрасные букеты цветов.
Чистый четверг — чистые помыслы, светлые мечты, благородные поступки, родные люди… Любимая дочь @tanya_kabo и море цветов. 💐 💐 💐Мира и добра, ☀️☀️☀️
подписала снимок Ольга Кабо.
Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 5 Апр 2018 в 7:36 PDT  Подписчики актрисы заметили, что Татьяна растет настоящей красавицей. Да и Ольга не уступает дочери, выглядя не намного старше ее. При этом актрисе уже 50 лет. «Мамина дочка! Красавица! Красавицы! 💕💕», «Какие красавицы, милые, добрейшие, солнечные!», «Красотки, Ольга!😘💕», «Две красавицы!», «Вы прекрасны обе», — не сдержались от восторженных комментариев подписчики. Напомним, Татьяна — дочь актрисы от первого брака с бизнесменом Эдуардом Василишиным. С 2009 года Ольга Кабо замужем за бизнесменом Николаем Разгуляевым, в 2012 году в этом союзе родился второй ребенок звезды — сын Виктор. Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 20 Янв 2018 в 11:51 PST  Фото: Instagram / kabo_olga
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