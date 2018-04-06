Ещё
В Петербурге проходит круглый стол по развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге проходит круглый стол по развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России» 

Псковская губерния 28 минут назад
6 апреля в рамках открытия XХII Международной туристской выставки «Отдых без границ OPEN SPACE 2018» в Петербурге проходит круглый стол по вопросам продвижения маршрутов туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Как сообщили «ПГ» в стратегическом партнёрстве «Северо-Запад», на базе партнёрства ведет работу проектный офис «Развитие межрегионального историко-культурного и туристского проекта „Серебряное ожерелье России“. По предложению организации, представители туротрасли как со стороны бизнеса, так и органов исполнительной власти обсудят вопросы, связанные с продвижением проекта. В частности, партнерство предлагает рассмотреть вопрос экономической эффективности проекта и сужении рамок его реализации. „Невозможно объединить турпотенциал Западной Арктики и остальных регионов Северо-Западного федерального округа. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вологда, Псков могут рассматриваться как составные части единого проекта, но интегрировать в „Серебряное ожерелье“ арктические регионы — невозможно практически“, — сообщил исполнительный директор Стратегического партнерства „Северо-Запад“ Алексей Багаряков. Специалисты проектного офиса Стратегического партнерства также отмечают, что на сегодняшний день отсутствует механизм объективной обработки статистической информации по проекту и считают важным наладить постоянный мониторинг развития маршрутов в рамках „Серебряного ожерелья России“. Многие из этих маршрутов существуют только как идеи, как, например, „Города-призраки Севера“ или „Северные порты России“, — отмечает Алексей Багаряков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
Псковская губерния: последние новости
Псковича вызвали в суд за публикацию «ВКонтакте» исторической фотографии с нацистской символикой В рейтинге губернаторов проекта «Индекс власти» Михаил Ведерников разделил 53-65 места При администрации Псковской области появился геральдический совет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая210
Россиянам посоветовали отказаться от доллара272
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова60
«Новичок» оказался родом из-под Саратова182
США отказались дружить с РФ381
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение