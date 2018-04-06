В Петербурге проходит круглый стол по развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России» 

6 апреля в рамках открытия XХII Международной туристской выставки «Отдых без границ OPEN SPACE 2018» в Петербурге проходит круглый стол по вопросам продвижения маршрутов туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Как сообщили «ПГ» в стратегическом партнёрстве «Северо-Запад», на базе партнёрства ведет работу проектный офис «Развитие межрегионального историко-культурного и туристского проекта „Серебряное ожерелье России“. По предложению организации, представители туротрасли как со стороны бизнеса, так и органов исполнительной власти обсудят вопросы, связанные с продвижением проекта. В частности, партнерство предлагает рассмотреть вопрос экономической эффективности проекта и сужении рамок его реализации. „Невозможно объединить турпотенциал Западной Арктики и остальных регионов Северо-Западного федерального округа. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вологда, Псков могут рассматриваться как составные части единого проекта, но интегрировать в „Серебряное ожерелье“ арктические регионы — невозможно практически“, — сообщил исполнительный директор Стратегического партнерства „Северо-Запад“ Алексей Багаряков. Специалисты проектного офиса Стратегического партнерства также отмечают, что на сегодняшний день отсутствует механизм объективной обработки статистической информации по проекту и считают важным наладить постоянный мониторинг развития маршрутов в рамках „Серебряного ожерелья России“. Многие из этих маршрутов существуют только как идеи, как, например, „Города-призраки Севера“ или „Северные порты России“, — отмечает Алексей Багаряков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.