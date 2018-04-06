Активисты Нижней Ельцовки московскому девелоперу: «На Собянине экспериментируйте»!

5 апреля в администрации Советского района состоялась встреча с общественностью микрорайона Нижняя Ельцовка с представителями мэрии и акционерного общества «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотечного и жилищного кредитования). Встреча, на которой предполагалось обсудить границы земельного участка на лице Лесосечной, находящегося в оперативном управлении «Дом.рф», получилась бурной.

С первых минут общественники дали понять представителю «Дом.рф» Анне Должанской, специально прилетевшей из Москвы , что категорически не согласны с перспективой застройки этой территории жилыми домами. Более того, они посоветовали г-же Должанской не выступать, а сразу же улететь в Москву.

«СО РАН (ранее этот участок находился в ведении Сибирского отделения) нам должно», — пояснила представительница ТОС «Малая Родина» Василиса Мальцева, пояснив, что в микрорайоне нет социальных объектов: поликлиники, спортивного комплекса и т.д. Соответственно возведение новых жилых объектов только ухудшит существующую ситуацию.

После получасовых препирательств, которые пытался прекратить модератор встречи — заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Виталий Столбов , Анне Должанской все же предоставили слово. Она рассказала, что опасения жителей напрасны, так как участок должен стать образцом новых подходов в планировке жилых территорий.

Однако такое объяснение тоже не устроило общественность: «Мы не хотим быть подопытными! На Собянине экспериментируйте!», — прокричали из зала.

Виталий Столбов согласился, что проект требует доработки. Но чиновник напомнил, что в этом случае надо изменить Генплан развития Новосибирска , в котором Нижняя Ельцовка, микрорайон Щ и Верхняя зона Академгородка объединены в один участок, и по этой причине на изменения уйдет много времени, а главное, средств, которых нет в бюджете.