Омским охотникам грозит крупный штраф за отстрел перелётных птиц

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты управления по охране животного мира провели мониторинг прилёта птиц на территорию Омской области . Первыми в регион прилетели грачи, затем лебеди, чайки, утки и жаворонки. Весенний сезон охоты в Омской области откроется 25 апреля.

«Квота на белолобого гуся и селезня утки составляет не более 20 особей за сезон, самца глухаря — не более одного, вальдшнепа — 6, столько же самцов тетерева. Отстрел таких птиц-вредителей, как вороны, грачи и галки, по традиции, Минприроды разрешает в любом количестве, –пояснил охотовед БУ «Управление по охране животного мира» Андрей Прокопьев

Отметим, что омичей призывают не нарушать правила охоты. В противном случае им гроизит штраф. Так, за незаконную добычу утку охотников оштрафуют на 3 000 рублей, за убийство самки тетерева (тетерки) — 10 000 рублей, самки глухаря (капалухи) — 30 000 рублей.

Напомним, в Омской области зарегистрировано свыше 57 тысяч охотников.