Ещё
Омским охотникам грозит крупный штраф за отстрел перелётных птиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омским охотникам грозит крупный штраф за отстрел перелётных птиц 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специалисты управления по охране животного мира провели мониторинг прилёта птиц на территорию Омской области. Первыми в регион прилетели грачи, затем лебеди, чайки, утки и жаворонки. Весенний сезон охоты в Омской области откроется 25 апреля.
«Квота на белолобого гуся и селезня утки составляет не более 20 особей за сезон, самца глухаря — не более одного, вальдшнепа — 6, столько же самцов тетерева. Отстрел таких птиц-вредителей, как вороны, грачи и галки, по традиции, Минприроды разрешает в любом количестве, –пояснил охотовед БУ «Управление по охране животного мира» Андрей Прокопьев.
Отметим, что омичей призывают не нарушать правила охоты. В противном случае им гроизит штраф. Так, за незаконную добычу утку охотников оштрафуют на 3 000 рублей, за убийство самки тетерева (тетерки) — 10 000 рублей, самки глухаря (капалухи) — 30 000 рублей.
Напомним, в Омской области зарегистрировано свыше 57 тысяч охотников.
АиФ-Омск: последние новости
Сумароков покидает пост начальника ГУИП Омской области В Омске начала работать горячая линия приёмной «Бессмертного полка» В Омске отозвали разрешение на реконструкцию кинотеатра «Первомайского»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая214
Россиянам посоветовали отказаться от доллара278
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова62
«Новичок» оказался родом из-под Саратова191
США отказались дружить с РФ386
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение