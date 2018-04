Скажи зачем: ногти-штопор, вилка, фонарь и другие безумные идеи маникюра

Напомним, что длинные ногти уже не в моде. Но нейл-мастеров со всего мира это не останавливает, и они продолжают свое сомнительное творчество. Повторять такое не стоит, если только ты не отчаянная любительница экстремального маникюра.

На You Tube есть множество обучающих роликов, как открыть вино без штопора. Но мастер по маникюру бренда Kira Sky Nail Products пошла дальше и создала нейл-дизайн (кончик ногтя в виде спирали), как две капли воды напоминающий этот самый инструмент. Выполнен он из акрила и незаметно прикреплен к ногтю. Если честно, смотрится такой маникюр странно, да и открыть бутылку таким ногтем тоже вряд ли получится.

Happy Swirly Saturday! Here's our latest, very extra, corkscrew nail using @glamandglitsnails «Fairy Dust» (FAC547) and topped off with «Thrill Seeker» (G581) from the @kiaraskynails Carousel Collection A post shared by KIARA SKY NAIL PRODUCTS (@kiaraskynails) on Mar 10, 2018 at 9:10am PST А как тебе идея превратить ногтевую пластину в вилку или хвост русалки?! Абсурд? Ан нет! Нейл-мастер Jezz ManiacStylZ «MZ» не только придумала такой дизайн, но и воплотила его в жизнь. Куда только ходить с такими ногтями — непонятно.

Dieses Dingelhopper Desaster (ARIELLE) musste ich natürlich auch als Video festhalten A post shared by Jezz ManiacStylZ «MZ» (@maniacstylz) on Mar 6, 2018 at 12:32am PST Корейский нейл-мастер Park Eunkyung не отстает от своих зарубежных коллег и с завидной регулярностью выкладывает на своей странице в Instagram оригинальные варианты маникюра. Например, на ногтях можно увидеть объемные клипсы, которые светятся разными цветами.

#LEDdisconail Who would stop us? Come on! Do the finger dance with me! A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on Jul 20, 2017 at 3:17pm PDT Или новогодний дождик из фольги.

내가생각해도 이건 ㅋㅋ A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on Sep 2, 2017 at 12:11pm PDT А еще мастер может «расслоить» ногтевую пластину и сделать из нее ракушку с жемчужиной внутри. Какой вариант ни возьми, выглядит сомнительно.

내손의발연기 A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on Jul 2, 2017 at 8:14pm PDT