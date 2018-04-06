Образ дня: похудевшая Рианна показала длинные ноги и пышный бюст в кожаном мини-платье Versace

Для этого выхода в свет певица выбрала кожаное мини-платье от Versace с открытыми плечами и широким поясом на талии. Образ Рианна дополнила босоножками Tom Ford и массивными браслетами. Смелый разрез сделал и без того короткое платье еще более откровенным, показав стройные ноги артистки во всю их длину!

Этот бескомпромиссный look доказывает, что Рианна все-таки поборола лишний вес, который в прошлом году скрывала за многослойными одеждами, мужскими костюмами и платьями oversize. Вот так певица выглядела в сентябре 2017 года:

А какой Рианна нравится тебе больше — пышкой или худышкой?

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Фото:Getty Images, East News