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Обновят порядок обучения охране труда
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Обновят порядок обучения охране труда 

Время бухгалтера 1 час назад
Минтруд предлагает обновить Порядок обучения по охране труда. Раньше этот документ не пересматривался больше десяти лет.
Законопроект регламентирует, кому, где и как придется учиться, кому можно пройти обучение у работодателя, а кому нужно будет обратиться в обучающую компанию. Также прописана периодичность обучения, а также необходимость пользоваться современными технологиями и централизованная проверка с помощью компьютерного тестирования.
Успешно пройдя тесты, работник получит удостоверение, которое будет действовать весь срок, даже если сотрудник сменит место работы.
Инструктажи тоже изменятся. Малый бизнес сможет совместить вводный инструктаж с инструктажем на рабочем месте, а офисных сотрудников освободят от первичных инструкций.
Стажировку надо будет пройти как сотрудникам, работающим на вредных или опасных производствах, так и представителям рабочих профессий.
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