Обновят порядок обучения охране труда

Минтруд предлагает обновить Порядок обучения по охране труда. Раньше этот документ не пересматривался больше десяти лет.

Законопроект регламентирует, кому, где и как придется учиться, кому можно пройти обучение у работодателя, а кому нужно будет обратиться в обучающую компанию. Также прописана периодичность обучения, а также необходимость пользоваться современными технологиями и централизованная проверка с помощью компьютерного тестирования.

Успешно пройдя тесты, работник получит удостоверение, которое будет действовать весь срок, даже если сотрудник сменит место работы.

Инструктажи тоже изменятся. Малый бизнес сможет совместить вводный инструктаж с инструктажем на рабочем месте, а офисных сотрудников освободят от первичных инструкций.

Стажировку надо будет пройти как сотрудникам, работающим на вредных или опасных производствах, так и представителям рабочих профессий.