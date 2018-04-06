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Жителей Ростова призвали не выбрасывать бомжей и животных в мусоропровод
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Жителей Ростова призвали не выбрасывать бомжей и животных в мусоропровод 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Жителей одной из многоэтажек на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону призвали не выбрасывать бомжей и животных в мусоропровод. Фотография соответствующего объявления была опубликована в популярном паблике «ВКонтакте».
«Суровая Орбитальная: «Убедительная просьба бомжей и животных в мусоропровод не бросать! Они застревают и начинают вонять». Видимо были прецеденты», — написал автор снимка. Некоторые из пользователей, комментирующие эту запись, отметили, что куда лучше не портить стены в доме такими надписями, а можно крепить бумагу.
«Тех кто в мусоропровод животных кидает, нужно самих так выбросить. Может мозгов прибавится», — отметил другой. По словам ростовчанина, дышать токсичным запахом в доме было бы опасно.
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