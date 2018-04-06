«Пахнет больницей»: пермские спасатели выясняют причины странного запаха в городе

С самого утра в Перми специалисты городской службы спасения проверяют воздух в центре города. В дежурную часть поступили звонки о неприятном запахе.

— Второй день в Свердловском районе сильно пахнет йодом, особенно по утрам. Нигде нет никаких упоминаний, что это может быть? — интересуется читательница 59.ru Анастасия.

— Никто не чувствует в центре города запах «больницы»?! Отходы медицинские сжигаются где-то? — говорит читатель Никита.

В управлении гражданской защиты пояснили, что действительно было несколько обращений, в том числе на улицах Горького и Монастырской. На вызовы отправились городские спасатели, которые должны взять пробы воздуха.

— Оперативному дежурному службы спасения поступали звонки от ЕДДС о неприятных запахах. По состоянию на девять утра было пять адресов, — пояснил 59.ru спасатель Денис Липатов . — Группа оперативного реагирования сейчас ездит по адресам и при помощи газоанализатора проверяет.

Ранее мы сообщали, что по всему краю заработал единый телефон экстренных служб 112.