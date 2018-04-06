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«Пахнет больницей»: пермские спасатели выясняют причины странного запаха в городе
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«Пахнет больницей»: пермские спасатели выясняют причины странного запаха в городе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
С самого утра в Перми специалисты городской службы спасения проверяют воздух в центре города. В дежурную часть поступили звонки о неприятном запахе.
— Второй день в Свердловском районе сильно пахнет йодом, особенно по утрам. Нигде нет никаких упоминаний, что это может быть? — интересуется читательница 59.ru Анастасия.
— Никто не чувствует в центре города запах «больницы»?! Отходы медицинские сжигаются где-то? — говорит читатель Никита.
В управлении гражданской защиты пояснили, что действительно было несколько обращений, в том числе на улицах Горького и Монастырской. На вызовы отправились городские спасатели, которые должны взять пробы воздуха.
— Оперативному дежурному службы спасения поступали звонки от ЕДДС о неприятных запахах. По состоянию на девять утра было пять адресов, — пояснил 59.ru спасатель Денис Липатов. — Группа оперативного реагирования сейчас ездит по адресам и при помощи газоанализатора проверяет.
Ранее мы сообщали, что по всему краю заработал единый телефон экстренных служб 112.
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