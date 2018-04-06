Самара будет включена в систему Tax Free

На стадии пилотного проекта Tax Free будет реализован в городах — организаторах Чемпионата мира по футболу 2018. На сегодняшний день это пока 15 локаций размещения организаций розничной торговли в четырех субъектах Российской Федерации , но в ближайшее время перечень территорий будет расширен.

Как сообщает Самарская таможня, закон о Tax Free заработал в России с 1 января 2018 года. Теперь иностранцы могут вернуть НДС за покупки на территории РФ. Нововведение коснулось только граждан иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Чтобы вернуть НДС иностранцу необходимо в течение суток приобрести товары на сумму не менее 10 тыс. руб. в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом РФ . При выезде из России, на таможне, иностранец может вернуть сумму налога наличными или на карту.

Казань, "Мы утвердили единый бренд пилотного проекта системы Tax Free в России для размещения на витринах магазинов, брошюрах и в аэропортах, — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов . — В ближайшее время предполагается увеличение регионов проведения пилотного проекта за счет включения городов — организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград Саранск , Ростов-на-Дону, Калининград Самара , Нижний Новгород, Екатеринбург . Мы рассчитываем, что после удачного пилотного проекта в конце этого года Правительство примет решение о распространении системы Tax Free на всю страну".

Замминистра также отметил, что дальнейшее расширение перечня участников проекта возможно на втором этапе эксперимента — после перехода с бумажного документооборота на электронный, который запланирован на 1 октября 2018 года.

Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время распоряжением правительства РФ № 173-р от 7 февраля 2018 г. утверждено восемь пунктов пропуска. Автомобильный пункт пропуска Мамоново (Гжехотки). Воздушные пункты пропуска: Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Владивосток (Кневичи). Морской пункт пропуска Владивосток.

Готовятся изменения в перечень пунктов пропуска, где будут оформляться документы на компенсацию НДС выезжающим иностранным гражданам. В данный документ планируется включить пункты пропуска задействованные в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Воздушные пункты пропуска: Волгоград (Гумрак), Екатеринбург (Кольцово), Казань, Калининград (Храброво), Нижний Новгород (Стригино), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Саранск. Морские пункты пропуска: Санкт-Петербург (Большой порт), Санкт-Петербург (Пассажирский порт).

Принцип работы Tax Free в точности такой же, как за рубежом. Граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, покупают в российском магазине товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. На основе кассового чека после предъявления паспорта выдается специальный чек Tax Free. Уже в аэропорту представитель таможни подтверждает факт вывоза неиспользованного товара — то есть в упаковке, с бирками и этикетками — и ставит личную печать и отправляет багаж с товаром на ленту на сортировку. В обменном пункте, заключившем соглашения с операторами Tax Free, иностранный покупатель получает возврат наличными, или же, если хочет, возврат на карту, опускает проштампованные чеки в почтовый ящик оператора.