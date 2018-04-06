Куда катится этот «ПАТ». Самарские власти похоронили муниципальный автотранспорт

Замыкая круг

На собрании коллектива «Пассажирского автотранспортного предприятия» («ПАТ») первый замглавы Самары Владимир Василенко пояснил, что муниципальное предприятие вынуждено остановить свою работу с 4 апреля до лучших времен. Предполагается, что они наступят минимум через пять лет — именно на этот срок крупнейший самарский частный перевозчик ООО «СамараАвтоГаз» арендует автопарк и ремонтные цеха «ПАТ».

Официально такое решение городские и областные власти приняли для того, чтобы вывести муниципальное предприятие из предбанкротного состояния. Поэтому частнику выставили дополнительные условия передачи имущества МП. «СамараАвтоГаз» должно погасить долги «Пассажиравтотранса» более чем на 500 млн рублей, трудоустроить его сотрудников и закупить за собственный счет 100 новых автобусов для обеспечения перевозок болельщиков в период проведения матчей ЧМ-2018.

Последнее условие уже выполнено — во время мундиаля на дорогах Самары будет работать сотня МАЗов. Впрочем, эти модели транспортные эксперты признают неудобными. Рабочие места для бывших сотрудников «ПАТ» тоже готовы. Но «счастливый билет» получат лишь 800 человек из 1,2 тыс. работников муниципального предприятия. Те же, кому нашлось место у частника, уже жалуются на потерю многочисленных льгот.

Условие о погашении ООО «СамараАвтоГаз» долгов муниципального предприятия знакомые с ситуацией называют не спасением «ПАТ», а платой за то, что вместе с городскими властями сделал его таковым.

До недавнего времени «Пассажиравтотранс» обеспечивал 60% пассажирских перевозок в областном центре, охватывая 45 городских и 25 сезонных дачных маршрутов. Ежедневно автобусами «ПАТ» перевозились более 100 тыс. пассажиров. Однако этого было недостаточно, чтобы вывести муниципальное предприятие из долговой ямы. По информации мэрии, основными причинами убытков, которые «ПАТ» несло с 2012 года, были неэффективное использование имущества руководством МП и снижение пассажиропотока в результате передачи части прибыльных маршрутов частным перевозчикам, в том числе фавориту городского департамента транспорта ООО «СамараАвтоГаз». Кроме того, на маршрутах, оставшихся в распоряжении МП, активизировались «ГАЗзелисты».

Председатель правления областного «Центра общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов считает, что муниципальное предприятие планомерно загнали в долги: «Частники с разрешения дептранса выстроили схему, по которой муниципальные маршруты дублируются коммерческими. Водители маршруток сокращают интервал движения и пребывают на остановки перед муниципальным транспортом. В результате у МП мало пассажиров — выручка получается меньше расходов. Траты на содержание автобусов, бензин, зарплаты сотрудников не компенсируются доходной частью. Предприятию приходилось копить долги и нечем было платить проценты. А дальше — банкротство».

«К слову, когда частному перевозчику передавался какой-нибудь льготный маршрут, с него исчезали все дублеры. А с муниципальных маршрутов дублеров не убирали. Потому что при обилии перевозчиков этот бизнес в Самаре в конечном итоге принадлежит одной группе лиц. И предположительно эти лица имеют аффилированных людей в горадминистрации», — добавляет общественник.

Одним из гвоздей в крышку гроба МП «Пассажиравтотранс» послужила неудачная лизинговая сделка по закупке 16 автобусов в 2005 году у ОАО «Самараоблагропромснаб». Собственником компании тогда являлся Алексей Ушамирский — близкий к действующему главе региона Дмитрию Азарову бизнесмен с криминальным прошлым, экс-министр транспорта и депутат губдумы, обязанный своим взлетом покровителю нынешнего врио губернатора олигарху Владимиру Аветисяну . К 2017 году долг «ПАТ» по указанной сделке превысил 14 млн рублей и послужил поводом для возбуждения арбитражным судом Самарской области в отношении предприятия дела о банкротстве.

Алексея Ушамирского считают фактическим собственником «СамараАвтоГаза». Компания вышла на рынок в 2014 году, когда самарскую мэрию возглавлял действующий врио губернатора Дмитрий Азаров, и стала выигрывать один выгодный тендер за другим. Так фирма перетянула часть прибыльных маршрутов «ПАТ». Вернувшийся спустя три года в область технократ Дмитрий Азаров раскритиковал городские власти за это «безобразие». Но исправлять ситуацию было уже поздно. Власти лишь довели дело до логического завершения. Заменив МП «Пассажиравтотранс», ООО «СамараАвтоГаз» получило 400 городских маршрутов, соединив свои маршруты с маршрутами муниципального предприятия. Дополнительно частный перевозчик получил автобусы, ремонтные помещения и кадры МП.

Кто-то должен пострадать

Месяцем ранее, говоря об инвестировании МП, управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин обронил: «Для нашего предприятия это дополнительная нагрузка». Должны ли эти слова вызывать сочувствие, эксперты не могут сказать однозначно. «Для коммерческого перевозчика такая сделка — безусловно, обременение, — считает Андрей Ишмуратов. — Областное правительство ставит перед этими лицами условие: вы создали убытки и расплачивайтесь с ними. Берите „ПАТ“ вместе с долгами. На мой взгляд, это справедливо и выгодно для города. Теоретически есть альтернатива купить новые автобусы за бюджетный счет, выплатить из бюджета долги предприятия и убрать с маршрутов всех нецивилизованных перевозчиков. Но это предполагает катастрофические траты и чревато тем, что лет через пять частники появятся вновь».

«СамараАвтоГаз» не стал отказываться от фактической монополии на рынке автобусных перевозок. Они приобрели в лизинг дешевые автобусы, получат субсидии на перевозку болельщиков во время ЧМ-2018 и рассчитывают на компенсацию поездок льготников, — считает журналист и транспортный аналитик Андрей Сазонов. — К тому же перевозчик может искусственно «накручивать» число таких поездок, используя чьи-то социальные карты, с чем так рьяно боролся предыдущий губернатор Николай Меркушкин . А количество выходов на линию «невыгодных» маршрутов уже заметно сократилось».

Как неоднократно заверял глава самарского дептранса Юрий Тапилин, решение передать рынок пассажирских автоперевозок частнику стало вынужденной мерой для города, иначе предприятие было не спасти. Предполагается, что после погашения долгов «ПАТ» и истечения срока аренды все вернется на круги своя. По предварительным расчетам, уже до конца 2018 года аренда принесет МП более 100 млн рублей. При этом чиновник обещал, что после смены перевозчика тарифы для пассажиров останутся на прежнем уровне, сохранятся все виды льгот для муниципального транспорта и традиционные маршруты на дачных перевозках и в дни религиозных праздников.

Андрей Сазонов не разделяет оптимизма Тапилина: «Самара присоединилась к Саратову и пополнила „черный список“ российских городов, где на рынке автобусных перевозок работают лишь частники. МП „Пассажиравтотранс“ еще в 1990-х имело гигантский автобусный парк и хорошую базу. Теперь это потеряно навсегда. Вряд ли через пять лет после окончания срока аренды имущества „ПАТ“ предприятие заработает на прежнюю мощность. Сотрудники уволены, неизвестно, в каком состоянии будет техническая база. В лучшем случае, предприятие будет осуществлять перевозки на невыгодных маршрутах, например, следующих до дачных массивов».

«Перевозка льготников и сохранение маршрутов — одно из главных условий соглашения с «СамараАвтоГаз», которые поставил «белый дом». Таким образом аренда имущества «ПАТ» для потребителей-пассажиров Самары, скорее всего, не приведет к негативным последствиям. Людям все равно, кто их возит, — предполагает депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев . — Более того, и качество, и количество автобусов на маршрутах только увеличится. Тарифы также будут определяться мэрией. А вот с коллективом «ПАТ» сейчас проблема. Судя по всему, горадминистрация решила выбросить на улицу несколько сотен людей, по разным оценкам до 650, вознамерившись сэкономить на сокращениях штата банкротящегося муниципального предприятия. Что чревато социальным взрывом и акциями протеста».