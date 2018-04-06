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В Ярославской области пройдет II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское»
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В Ярославской области пройдет II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 16 апреля по 14 июня в селе Вятском пройдет II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей. Организатором конкурса выступает историко-культурный комплекс «Вятское» им. Елены Анкудиновой при поддержке Правительства Ярославской области и регионального департамента культуры.
— В сфере культуры и искусства Ярославской области давно сложилась система поддержки одаренных и талантливых детей. И музыкальный конкурс «Вятское» — еще одна замечательная возможность для ребят сделать большой шаг вперед в своем профессиональном становлении, показать себя на международном уровне, — отметила директор департамента культуры Марина Васильева. — Уверена, что он станет еще одним знаковым событием в культурной жизни региона.
Музыкальный конкурс «Вятское», успешно стартовавший в прошлом году, уже получил признание и поддержку международного сообщества. В составе жюри известные исполнители — педагоги российских и зарубежных вузов и детских музыкальных учебных заведений Германии, Италии, Словении, Австрии.
В 2017 году в конкурсе приняли участие около ста музыкантов в возрасте от 7 до 24 лет. Ярославскую область представили порядка 40 конкурсантов. Ребята показали хорошие результаты, завоевав первое место в вокале и третьи места в направлениях «Скрипка» и «Фортепиано».
— Основная идея конкурса — поощрение юных исполнителей, награждение наиболее ярких из них специальными призами и творческими поездками, — рассказала директор конкурса «Вятское», президент фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена» Лада Меркулова. — В этом году достигнута договоренность с артистическим центром «European Career Center for Artists — Triple Bridge» (Словения) об участии трех лауреатов конкурса в номинациях «Скрипка» и «Духовые инструменты» в сессиях молодежного европейского оркестра в сезоне 2018 — 2019 годов. Кроме того, у юных скрипачей и пианистов появилась возможность отправиться на летние мастер-классы от школы «Summer con spirito» в Хорватию.
Конкурсные прослушивания откроют исполнители на духовых инструментах. Желающие принять участие в этом этапе могут подать заявку до 12 апреля. До 1 мая принимаются заявки на прослушивание в номинациях «Академический вокал», «Фортепиано», «Скрипка».
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