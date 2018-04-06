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Бренд «СИБЭКО» полностью исчезнет в Новосибирске
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Бренд «СИБЭКО» полностью исчезнет в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новые собственники «СИБЭКО» решили отказаться от использования бренда, в связи с чем и происходит демонтаж вывесок. ​ «СГК» приобрела 78% акций новосибирской компании зимой этого года, что увеличило ее бизнес в полтора раза. В марте было объявлено о смене гендиректора организации — им стал руководитель «СГК» Михаил Кузнецов.
«Вывеску демонтируют в связи с ребрендингом. Вместо «СИБЭКО» будет организован «Новосибирский филиал СГК», и далее везде будет использован бренд «СГК» вместо «СИБЭКО». На здании в ближайшее время будет установлена вывеска с логотипом «СГК»», — рассказала VN.ru руководитель пресс-службы «Сибирской генерирующей компании» Наталья Ефимова.
Сайт «СИБЭКО» в ближайшее время закроют, а все платежные сервисы будут сохранены и перенесены на сайт «СГК». Мобильное приложение также сохранится, но в нем тоже будет изменен логотип и название на «СГК», сообщает РБК. «Сибирская генерирующая компания» — единый комплекс производства, транспортировки, сбыта тепловой и электрической энергии. Мы обеспечиваем теплом три миллиона жителей в шести регионах России. Каждый пятый киловатт-час, потребленный в Сибири, произведен на наших станциях», — говорят о себе в компании.
Основу «СГК» составляют энергетические объекты, ранее входившие в «Кузбассэнерго» и «Енисейскую ТГК». До 2009 года они работали в составе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). Выделение и организация отдельного предприятия завершились в 2012 году.
В феврале жительница Новосибирска засудила «СИБЭКО» за три месяца без сна. Она пожаловалась на слишком громкое оборудование в подвале дома, которое мешало спать ей и ее ребенку. Суд удовлетворил требования жильца.
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