«Фонтанка»: госконтракты на очистку подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах

Многочисленные госконтракты на очистку и претензии МЧС подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах Саратовской области и опровергают утверждения российских официальных лиц об обратном, полагает

"Фонтанка" . В большом материале издание разбирается в составляющих военно-исследовательской базы, которую в британских СМИ назвали «саратовским Портон-Дауном» — по имени британской военной лаборатории, исследующей химоружие.

Толчком для расследования «Фонтанки» послужила публикация в The Times : британская газета

утверждала, что именно в лабораториях под Саратовом произвели отравляющее вещество «Новичок», которое использовалось в ходе химатаки в Солсбери. В результате отравления в коме оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они постепенно идут на поправку. После публикации в британской газете полпред Путина в Приволжье Михаил Бабич

Сергей Лавров заявил, что никакое химоружие в Шиханах не хранится. А глава МИД

объяснил

инсинуации тем, что Лондон «лихорадочно ищет» подтверждение своей версии — о том, что к отравлению Скрипалей причастная Россия

Бабич ранее руководил госкомиссией по химическому разоружению и после публикации The Times настаивал: «В лаборатории государственного НИИ „Шиханы“ никогда не было химического оружия. В Саратовской области действительно располагался объект „Горный“, но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия».

"Фонтанка" пишет, что, произнося «Шиханы», чиновники и специалисты могут иметь в виду четыре разных объекта. Главный — Центральные Шиханы . Это закрытого типа муниципальное образование (ЗАТО) с населением не больше 6 тысяч человек, где находится филиал московского ГосНИИОХТа, участник программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». О разработке отравляющих веществ в Шиханах рассказывали несколько ученых, в том числе доктор химических наук Леонид Ринк , с которым беседовало РИА «Новости» . Большое интервью с ним сотрудники государственного агентства новостей

редактировали дважды

в течение дня.

Слова Бабича, как указывает издание, опровергает масштабная госпрограмма «Приведение в безопасное состояние и последующая ликвидация бывшего объекта по разработке химического оружия — комплекса 21-26 филиала федерального государственного унитарного предприятия „Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии“ „Шиханы“. На клининговые услуги в Шиханах в последние пять лет выделено свыше 4 миллиардов рублей.

При этом, как обращает внимание „Фонтанка“, химические лаборатории приговорены к уничтожению, а подрядные организации не просто проводят дегазацию помещений. Они разбирают сооружения „по кирпичикам“, дробят на мелкие кусочки и хоронят в оборудованном на полигоне могильнике. Контрактом предусмотрена обязанность исполнителя быть бережным к окружающей среде и не допустить утечки „отравляющих веществ типа VX, иприта, люизита, зомана, зарина, мышьяка“.

Ход работ в Шиханах контролируют Ростехнадзор и МЧС. Ведомства проводят многочисленные проверки, а нарушения фиксируются десятками. С августа 2015-го по ноябрь 2017-го один только Ростехнадзор приезжал 12 раз и насчитал под сотню нарушений. У МЧС имеется россыпь претензий к тому, как организована эвакуация, а подведомственное Минздраву медико-биологическое агентство не нашло воды в душевых, куда должен бежать рабочий, если обольется химикатами.

При этом возможность для производства ядов в Шиханах сохраняется. „Фонтанка“ пишет, что в 2018 году, как и в прошлые годы, ГосНИИОХТ должен наработать государственные стандартные образцы ядов — от 1 до 5 граммов в зависимости от типа.