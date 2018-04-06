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История России в фотографиях журнала «Огонек»
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История России в фотографиях журнала «Огонек» 

GEO 35 минут назад
Фото: GEO
Первым событием станет лекция журналиста, редактора-составителя фотоальбома «Вожди и люди. „Огонек“. 100 лет с Россией» Натальи Ударцевой. В ходе лекции Наталья расскажет об истории журнала в знаковых работах легендарных фотографов с конца XIX века до момента, когда «Огонек» стал рупором гласности в эпоху перестройки.
Журнал «Огонек», первый номер которого вышел в 1899 году, на долгие годы стал одним из самых любимых российских и советских изданий. В разное время для «Огонька» писали и снимали выдающиеся журналисты и фотографы, а по обложкам и иллюстрированным разворотам «Огонька» можно изучать историю страны.
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