История России в фотографиях журнала «Огонек» 

Первым событием станет лекция журналиста, редактора-составителя фотоальбома «Вожди и люди. „Огонек“. 100 лет с Россией» Натальи Ударцевой. В ходе лекции Наталья расскажет об истории журнала в знаковых работах легендарных фотографов с конца XIX века до момента, когда «Огонек» стал рупором гласности в эпоху перестройки.
Журнал «Огонек», первый номер которого вышел в 1899 году, на долгие годы стал одним из самых любимых российских и советских изданий. В разное время для «Огонька» писали и снимали выдающиеся журналисты и фотографы, а по обложкам и иллюстрированным разворотам «Огонька» можно изучать историю страны.