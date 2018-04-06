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Челябинские «соколы Жириновского» обрели нового вожака
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Челябинские «соколы Жириновского» обрели нового вожака 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Челябинского регионального отделения ЛДПР, Федоров с декабря 2017 года исполнял обязанности координатора. До него, напомним, должность руководителя реготделения совмещал с работой в Госдуме депутат Виталий Пашин. 37-летний Алексей Федоров в 2014-16 годах трудился помощником Пашина в бытность того депутатом челябинской думы, а сейчас остается помощником Пашина уже как депутата ГД. Отметим, рекомендация высшего руководства партии означает почти гарантированное утверждение Федорова в должности региональным координационным советом. Но формально этого еще не произошло: заседание совета, по данным пресс-службы ЧРО ЛДПР, состоится 9 апреля.
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