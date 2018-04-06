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Рианна в коротком кожаном платье стала звездой вечера: фото
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Рианна в коротком кожаном платье стала звездой вечера: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Рианне отлично удается совмещать музыкальную деятельность и бизнес. В феврале она представила свою весеннюю коллекцию Fenty x Puma, а вчера в Милане презентовала косметическую линейку Fenty Beauty совместно с крупным брендом Sephora.
Рианна
Для светского выхода певица выбрала эффектный образ: короткое кожаное платье от Versace без бретелей с широким поясом на талии. Модный look она дополнила нежными босоножками Тома Форда и многочисленными браслетами. Свое фото Рири сразу после мероприятия опубликовала в Инстаграм. Интернет-пользователи пришли в восторг о того, как выглядит певица: «Богиня в черном платье», «Нереально красивая!», «Просто восхитительна». Некоторые даже сравнили артистку с персонажем вселенной DC Comics «Чудо-женщиной».
Рианна
Напомним, что Рианна сейчас состоит в отношения с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. И хотя она не спешит публиковать совместные фотографии с восточным красавцем, в Сети то и дело появляются снимки, сделанные папарацци. Ходят слухи, что араб уже сделал своей возлюбленной предложение.
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