АДВ запустит telegram-бота для собеседований с соискателями

Рекламная группа АДВ запустила telegram-бота Агата для проведения первичного собеседования с соискателями на вакансии в медийных агентствах группы.

Агата создана, чтобы автоматизировать первый этап работы с кандидатами в 22 агентствах группы АДВ: телефонное знакомство и общую оценку эрудиции.

Согласно исследованию OpenMarket, 75% миллениалов предпочитают звонкам текстовые сообщения. АДВ заменила привычный телефонный разговор с рекрутером на удобный формат онлайн-интервью в мессенджере. Агата рассказывает кандидатам о компании, оценивает зарплатные ожидания, эрудицию и логику

и т. д.

При обращении через мессенджер Агата дает краткую справку о рекламной группе АДВ, входящих в ее состав агентствах и дивизионах, а также показывает актуальный на данный момент список вакансий. Если кандидата заинтересует одна из предложенных позиций, бот задаст ему несколько вопросов, связанных с его профессиональным бэкграундом, а также проведет короткое тестирование. В завершение интервью, если соискатель дал достаточное количество верных ответов на вопросы, связанные с логикой и эрудицией, а также обозначил зарплатные ожидания в рамках открытой вакансии, Агата попросит дать ссылку на резюме из открытых источников.

В случае успешного прохождения онлайн-интервью с кандидатом связывается рекрутер компании и приглашает на следующий этап собеседования — личную встречу.

«Средний возраст сотрудников в АДВ — 28 лет. Среди команд блока медиа средний возраст еще ниже — 22−26 лет. Поколение миллениалов привыкло общаться между собой, а также с брендами и компаниями онлайн, с помощью мессенджеров и социальных сетей. Мы не могли пройти мимо столь ярко выраженного тренда, компания должна чутко отслеживать потребности своей целевой аудитории. Агата — наш первый шаг в модернизации подхода к привлечению талантов», — отмечает HR-директор группы АДВ Юлия Токарева.

Ранее «Пятёрочка» сообщила об использовании голосовых роботов для поиска и найма сотрудников. За первые три месяца работы робот Вера позвонила 16,6 тысячам человек, из них 1,3 тысяч соискателей согласились на собеседование. Всего с помощью робота на работу в «Пятерочку» было принято 0,08% от общего плана найма торговой сети.