В Госдуме обсудят введение ответственности за распространение недостоверных данных в Telegram 

Предложение ввести ответственность для блогеров и Telegram-каналов за распространение недостоверных данных, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе, обсудят 9 апреля на совместном заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте с комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Telegram совсем недавно стал источником информации для многих жителей страны, предоставляющий оперативные сведения из первых уст. При этом далеко не все используют его только для распространения достоверных данных, путая возможность поделиться своим мнением с распространением вбросов, которые затем перепечатывают СМИ и вводят людей в заблуждение. На заседании мы внесём свои предложения по недопущению подобных фальсификаций. При этом мы уважительно относимся к авторским каналам, которые доносят до аудитории различные взгляды на политические или иные события», — рассказал RT председатель совета блогеров Илья Зотов.
Глава комитета по информационной политике Леонид Левин подтвердил RT эту информацию.
Ранее пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) предложили ввести ответственность за распространение недостоверной информации для блогеров.