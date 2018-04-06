У надзорных органов не нашлось серьезных претензий к порховскому полигону

Организацию захоронения твердых коммунальных отходов на порховском полигоне, куда временно вывозят мусор из Пскова и Псковского района, а также результаты проверок объекта надзорными органами Псковской области обсудили в четверг, 5 апреля, на круглом столе в Порхове , сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нем приняли участие председатель госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов , представители областной прокуратуры , управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Псковской области, общественники и депутаты районного Собрания.

Об организации захоронения ТКО на Порховском полигоне рассказал директор компании оператора ООО «Экорос» Андрей Папчук. По его словам, в марте объект принял чуть более 3,5 тыс. тонн отходов из Пскова, Псковского и Порховского районов. «Все отходы имеют самый низкий класс опасности — 4-й и 5-й. Псковский мусор перед отправкой на полигон проходит обязательную сортировку в сортировочном центре в Котово », — сообщил он.

Андрей Папчук также отметил, что по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова на полигоне установлена видеокамера, с которой ведется онлайн-трансляция на сайте компании. «Любой желающий может самостоятельно проконтролировать количество приезжающих машин и убедиться, что никаких верениц, как некоторые утверждают, нет», — сказал он. Также на сайте можно найти информацию о ежеквартальных проверках экологических показателей воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.

О результатах проверок рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина. По заявлениям общественников были взяты пробы питьевой воды в двух колодцах и двух скважинах в ближайших к полигону деревнях. «По результатам проб грунтовых и поверхностных вод никаких нарушений не выявлено, качество воды соответствует гигиеническим требованиям», — сказала она и добавила, что такой мониторинг будет проводиться раз в квартал.

Жанна Брябина также сообщила, что компания «Экорос» осуществляет свою деятельность на порховском полигоне с 2016 года и имеет положительное экспертное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам, а также экологическому законодательству.

У Управления Росприроднадзора по Псковской области нареканий к работе порховского полигона нет. Как рассказала заместитель руководителя Управления Светлана Тунчик, в ходе мониторинга был подтвержден заявленный класс опасности отходов. Кроме того, все проверенные в ходе рейдов машины имели паспорта на транспортируемые отходы и другие необходимые документы. Чуть позже, с установлением теплой погоды, специалисты Росприроднадзора проведут инструментальные замеры экологического состояния воды и воздуха. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Управления.

Прокуратура Псковской области на сегодня также не видит правовых оснований для приостановления и прекращения работы полигона. По словам начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Евгения Шевченко, выявленные в ходе проверок незначительные нарушения уже устранены.

В рамках круглого стола состоялось обсуждение озвученной информации. Общественники и депутаты Порховского районного Собрания получили ответы на свои вопросы от представителей органов исполнительной власти региона и надзорных органов.