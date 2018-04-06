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У надзорных органов не нашлось серьезных претензий к порховскому полигону
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У надзорных органов не нашлось серьезных претензий к порховскому полигону 

АиФ Северо-запад 49 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Организацию захоронения твердых коммунальных отходов на порховском полигоне, куда временно вывозят мусор из Пскова и Псковского района, а также результаты проверок объекта надзорными органами Псковской области обсудили в четверг, 5 апреля, на круглом столе в Порхове, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В нем приняли участие председатель госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, представители областной прокуратуры, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Псковской области, общественники и депутаты районного Собрания.
Об организации захоронения ТКО на Порховском полигоне рассказал директор компании оператора ООО «Экорос» Андрей Папчук. По его словам, в марте объект принял чуть более 3,5 тыс. тонн отходов из Пскова, Псковского и Порховского районов. «Все отходы имеют самый низкий класс опасности — 4-й и 5-й. Псковский мусор перед отправкой на полигон проходит обязательную сортировку в сортировочном центре в Котово», — сообщил он.
Андрей Папчук также отметил, что по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова на полигоне установлена видеокамера, с которой ведется онлайн-трансляция на сайте компании. «Любой желающий может самостоятельно проконтролировать количество приезжающих машин и убедиться, что никаких верениц, как некоторые утверждают, нет», — сказал он. Также на сайте можно найти информацию о ежеквартальных проверках экологических показателей воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.
О результатах проверок рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина. По заявлениям общественников были взяты пробы питьевой воды в двух колодцах и двух скважинах в ближайших к полигону деревнях. «По результатам проб грунтовых и поверхностных вод никаких нарушений не выявлено, качество воды соответствует гигиеническим требованиям», — сказала она и добавила, что такой мониторинг будет проводиться раз в квартал.
Жанна Брябина также сообщила, что компания «Экорос» осуществляет свою деятельность на порховском полигоне с 2016 года и имеет положительное экспертное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам, а также экологическому законодательству.
У Управления Росприроднадзора по Псковской области нареканий к работе порховского полигона нет. Как рассказала заместитель руководителя Управления Светлана Тунчик, в ходе мониторинга был подтвержден заявленный класс опасности отходов. Кроме того, все проверенные в ходе рейдов машины имели паспорта на транспортируемые отходы и другие необходимые документы. Чуть позже, с установлением теплой погоды, специалисты Росприроднадзора проведут инструментальные замеры экологического состояния воды и воздуха. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Управления.
Прокуратура Псковской области на сегодня также не видит правовых оснований для приостановления и прекращения работы полигона. По словам начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Евгения Шевченко, выявленные в ходе проверок незначительные нарушения уже устранены.
В рамках круглого стола состоялось обсуждение озвученной информации. Общественники и депутаты Порховского районного Собрания получили ответы на свои вопросы от представителей органов исполнительной власти региона и надзорных органов.
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