Жители домов на Буммаше в Ижевске добились возвращения выделенного под строительство «Магнита» участка

Ижевск. Удмуртия . Жители домов на Буммаше, несогласные со строительством «Магнита» во дворе, смогли вернуть земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. По данным муниципалитета, в 2012 году по инициативе бывшего руководства города территорию возле дома №70 по улице Буммашевской разделили на три участка. Один из них в мае 2013 года купило АО «Тандер». Компания планировала построить практически на придомовой территории двухэтажный магазин с продуктами на первом этаже и бытовой химией — на втором.

Недовольные будущим соседством жители дома обратились в суд о признании незаконными решения администрации Ижевска от 2012 года об изменении вида разрешенного использования земельного участка, недействительными — торги по продаже земельного участка. Организационную поддержку гражданам при обращении в суд оказывало Управление земельных ресурсов и землеустройства муниципалитета.