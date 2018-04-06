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Жители домов на Буммаше в Ижевске добились возвращения выделенного под строительство «Магнита» участка
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Жители домов на Буммаше в Ижевске добились возвращения выделенного под строительство «Магнита» участка 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители домов на Буммаше, несогласные со строительством «Магнита» во дворе, смогли вернуть земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. По данным муниципалитета, в 2012 году по инициативе бывшего руководства города территорию возле дома №70 по улице Буммашевской разделили на три участка. Один из них в мае 2013 года купило АО «Тандер». Компания планировала построить практически на придомовой территории двухэтажный магазин с продуктами на первом этаже и бытовой химией — на втором.
Недовольные будущим соседством жители дома обратились в суд о признании незаконными решения администрации Ижевска от 2012 года об изменении вида разрешенного использования земельного участка, недействительными — торги по продаже земельного участка. Организационную поддержку гражданам при обращении в суд оказывало Управление земельных ресурсов и землеустройства муниципалитета.
5 марта этого года Верховный суд Удмуртской Республики утвердил мировое соглашение между «Тандером», администрацией города и представителем собственников дома. В результате участок вернули в муниципальную собственность, ему вернули назначение — земли общего пользования. При этом администрации города пришлось вернуть деньги, которые предприятие потратило при заключении договора купли-продажи 2013 году. Как писал в мае 2016 года День.орг со ссылкой на первого замглавы администрации Ильдара Бикбулатова, застройщик заплатил за землю на аукционе 13 млн рублей. В 2016 году участок оценивали в 16 млн, в стоимость включена пошлина по оформлению участка, проектная работа.
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