Происхождение «Новичка»: теперь Шиханы

Данная информация была озвучена на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства , целью которого было намерение убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва , а химическое вещество «Новичок» произведено в России , передает ТАСС

Кроме того, Times приводит слова бывшего командующего экспедиционным корпусом, который именовался Объединенный химический, биологический, радиологический и ядерный полк Хамиша де Бреттон-Гордона, который утверждает, что британская разведка ясно указала на Россию и Шиханы . В ходе совещания утверждалось, что в последнее десятилетие в Шиханах проводились испытания, по отработке использования отравляющих веществ для целенаправленных акций. Якобы, такой вывод следует из того, что обнаруженные в Шиханах запасы были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя. При этом не уточняется, откуда появились такие сведения.

Как сообщалось, ранее руководитель военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британским специалистам не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Инцидент в Солчбери произошел 4 марта текущего года: экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Почти сразу Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество, якобы, разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.