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Происхождение «Новичка»: теперь Шиханы
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Происхождение «Новичка»: теперь Шиханы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Издание Times, ссылающееся представителей британских разведывательных агентств, сообщает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы (Саратовская область).
Данная информация была озвучена на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства, целью которого было намерение убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва, а химическое вещество «Новичок» произведено в России, передает ТАСС.
Кроме того, Times приводит слова бывшего командующего экспедиционным корпусом, который именовался Объединенный химический, биологический, радиологический и ядерный полк Хамиша де Бреттон-Гордона, который утверждает, что британская разведка ясно указала на Россию и Шиханы. В ходе совещания утверждалось, что в последнее десятилетие в Шиханах проводились испытания, по отработке использования отравляющих веществ для целенаправленных акций. Якобы, такой вывод следует из того, что обнаруженные в Шиханах запасы были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя. При этом не уточняется, откуда появились такие сведения.
Как сообщалось, ранее руководитель военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британским специалистам не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Инцидент в Солчбери произошел 4 марта текущего года: экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Почти сразу Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество, якобы, разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
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