Между Ясенево и Саратовом: британские СМИ запуталась в «месте производства» «Новичка»

В Британии пытаются найти «секретную лабораторию» в России , где был якобы произведен «Новичок».

Британская разведка нашла новое место, в котором было «произведено» отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком», которым якобы был отравлен шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

При этом The Sun утверждает, что «тайная лаборатория», где был изготовлен яд, который применили против Скрипалей, расположилась якобы в районе Ясенево на окраине Москвы

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Сразу после инцидента Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву.