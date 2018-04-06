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Школьник из Новосибирска вышел в финал конкурса «Сименс»
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Школьник из Новосибирска вышел в финал конкурса «Сименс» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Одиннадцатиклассник Артем Яковлев автономную мультикоптерную систему, которая может применяться в МЧС.
Она включает в себя квадрокоптер с функцией визуального позиционирования, полного автопилота и виброзащитой, который школьник создал на раме собственного изготовления, и автоматическую зарядную станцию. Победители из федеральных округов представят свои работы 18 апреля в финале в Москве. Конкурс проводится компанией «Сименс» двенадцатый раз — он направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи, в этом году поступило более четырехсот заявок из всех федеральных округов России. Компания «Сименс» ведет свою деятельность в более чем 200 странах, специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация и является одним из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
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